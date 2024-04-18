Μία ένορκος στην ποινική δίκη του Ντόναλντ Τραμπ απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά της αφού δήλωσε ότι αισθάνεται φόβο καθώς δημοσιοποιήθηκαν ορισμένα στοιχεία της ταυτότητάς της, ανακοίνωσε ο δικαστής που προεδρεύει στο δικαστήριο.

Απευθυνόμενη στο δικαστήριο η ένορκος είπε ότι συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι την ρώτησαν αφού συμπέραναν, λόγω των δημοσιευμάτων στον Τύπο, ότι είχε επιλεγεί. «Δεν πιστεύω σε αυτό το σημείο ότι μπορώ να είμαι δίκαιη και αμερόληπτη και να μην επιτρέψω στις εξωτερικές επιρροές να επηρεάσουν τις αποφάσεις μου στη δικαστική αίθουσα», είπε η γυναίκα αυτή, που ήταν μεταξύ των επτά ενόρκων οι οποίοι επελέγησαν στις αρχές της εβδομάδας.

Έξι ένορκοι απομένουν, αφού ο δικαστής Χουάν Μέρτσαν την απάλλαξε. Ζήτησε επίσης από τα μέσα ενημέρωσης που καλύπτουν τη δίκη να επιδείξουν «καλή θέληση» και να αποφεύγουν να δίνουν περιγραφές των ενόρκων, οι οποίοι πρέπει να παραμένουν ανώνυμοι ώστε να μην τους ασκούνται πιέσεις.

Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει τις πιέσεις που ασκούνται γύρω από την πρώτη ποινική δίκη σε βάρος πρώην προέδρου των ΗΠΑ. Ο Τραμπ έχει ασκήσει κριτική σε μάρτυρες, δικαστικούς υπαλλήλους που εμπλέκονται στη δίκη αλλά ακόμη και σε συγγενείς τους, αναγκάζοντας τον Μέρτσαν να εκδώσει μερική «εντολή φίμωσης» του πρώην προέδρου. Ο εισαγγελέας Κρίστοφερ Κονρόι είπε σήμερα ότι ο Τραμπ παραβίασε αυτήν την εντολή με πρόσφατες αναρτήσεις του για τον πρώην δικηγόρο του (και πιθανό μάρτυρα εις βάρος του), τον Μάικλ Κόεν ενώ σε μια ανάρτησή του στις 17 Απριλίου υποστήριξε ότι «μυστικοί» φιλελεύθεροι ακτιβιστές είπαν ψέματα στον δικαστή, προσπαθώντας να επιλεγούν στο σώμα των ενόρκων.

Η δίκη θα συνεχιστεί με την επιλογή των υπολοίπων ενόρκων.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει αθώος και στις 34 κατηγορίες που του αποδίδονται για παραποίηση εγγράφων με στόχο την απόκρυψη των χρημάτων που κατέβαλε στην πρώην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς πριν από τις εκλογές του 2016.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.