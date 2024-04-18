Η ιταλική αστυνομία συνέλαβε χθες έναν από τους πλέον καταζητούμενους δραπέτες των Ηνωμένων Πολιτειών στην κατάμεστη πλατεία του Αγίου Πέτρου, στο Βατικανό,

Πρόκειται για τον Μόιζις Τεγιάντα, ο οποίος χαρακτηρίζεται «βίαιος» από τη μονάδα ερευνών της σωφρονιστικής υπηρεσίας της Νέας Υόρκης. Περιλαμβάνεται επίσης στον κατάλογο των πιο καταζητούμενων ατόμων στην Πολιτεία.

Super ricercato Usa fermato in piazza San Pietro durante l’udienza del Papa. La storia di Moises Tejada https://t.co/TTFLyxEZ1E — Quotidiano Nazionale (@qnazionale) April 18, 2024

Ο Τεγιάντα κίνησε τις υποψίες αστυνομικών που τον σταμάτησαν για έλεγχο και βρήκαν επάνω του τρία κρυμμένα μαχαίρια, με λάμες 20 εκατοστών.

Η πλατεία του Αγίου Πέτρου ήταν γεμάτη με προσκυνητές και τουρίστες καθώς χθες ο πάπας Φραγκίσκος δεχόταν τον κόσμο σε ακρόαση.

Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί εαν ο Τεγιάντα, ο οποίος έχει καταδικαστεί για ληστεία και απαγωγή, συνιστούσε απειλή για τον ποντίφικα.

Οι αρχές διαπίστωσαν ότι έφτασε πρόσφατα στη Ρώμη από τη Μολδαβία, αφού προηγουμένως βρισκόταν για κάποιο διάστημα στην Ουκρανία. Δήλωσε στην αστυνομία ότι πήγε στην Ουκρανία το 2022 και πολεμούσε εναντίον των Ρώσων.

Ο δραπέτης έχει τεθεί υπό κράτηση και οι ιταλικές αρχές αναμένουν τώρα από τις αντίστοιχες αμερικανικές να υποβάλουν αίτημα για την έκδοση του.

Πηγή: skai.gr

