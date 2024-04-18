Η Ρωσία μπορεί να είναι έτοιμη στρατιωτικά να επιτεθεί σε χώρες του ΝΑΤΟ σε πέντε με οκτώ χρόνια, εάν επιλέξει να το κάνει, μόλις ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις του πολέμου της Ουκρανίας, δήλωσε κορυφαίος στρατιωτικός αξιωματούχος της Γερμανίας.

«Μέχρι εκείνη τη στιγμή, με βάση τη δική μας ανάλυση, η Ρωσία θα έχει ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της σε έναν βαθμό που μια επίθεση στο έδαφος του ΝΑΤΟ θα είναι δυνατή», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αντιστράτηγος Κάρστεν Μπρόιερ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στην Πολωνία.

«Δεν λέω ότι αυτό θα γίνει , αλλά είναι πιθανό» δήλωσε αργά χθες το βράδυ.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 έχει προκαλέσει τη βαθύτερη κρίση στις σχέσεις της Μόσχας με τη Δύση από την κρίση των πυραύλων στην Κούβα το 1962.

Αλλά η Μόσχα έχει διαψεύσει συστηματικά του ισχυρισμούς της Δύσης ότι μπορεί να σκέφτεται να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, ως απόλυτες ανοησίες. Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επανέλαβε τον περασμένο μήνα ότι η Ρωσία δεν έχει σχέδια εναντίον οποιασδήποτε χώρας του ΝΑΤΟ, αν και είπε ότι μπορεί να καταρρίψει οποιαδήποτε μαχητικά F-16 τα οποία θα δώσει η Δύση στην Ουκρανία.

Από τα 32 μέλη του ΝΑΤΟ, έξι έχουν σύνορα με τη Ρωσία: Νορβηγία, Φινλανδία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία και Πολωνία.

Η Ρωσία εμφανίζεται τώρα όλο και πιο πολύ να επικρατεί στην Ουκρανία, όπου η σύγκρουση χαρακτηρίζεται από έναν φθοροποιό πόλεμο χαρακωμάτων, όπως στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και έναν πόλεμο υψηλής τεχνολογίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η Μόσχα αυτή τη στιγμή ελέγχει το ένα πέμπτο του εδάφους της Ουκρανίας, περιλαμβανομένης της Χερσονήσου της Κριμαίας την οποία προσάρτησε το 2014.

«Βλέπουμε ότι η Ρωσία παράγει πολύ πολεμικό υλικό και δεν στέλνει όλο αυτό το υλικό στην γραμμή του μετώπου στην Ουκρανία… έτσι το 2029 πρέπει να είμαστε έτοιμοι» δήλωσε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Γερμανίας Μπρόιερ.

«Αυτό που βλέπουμε είναι μια απειλή σε πέντε με οκτώ χρόνια».

Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν αναφέρει ότι οι αριθμητική δύναμη του στρατού είναι περίπου 800.000, ενώ τον Δεκέμβριο ο Πούτιν έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας να αυξήσουν το προσωπικό του κατά 170.000 φθάνοντας το 1.300.000.

Εκτός από το στρατιωτικό προσωπικό, οι στρατιωτικές αμυντικές δαπάνες της Μόσχας υπερέχουν αυτών της Ουκρανίας. Το 2024 διατέθηκαν 109 δισεκατομμύρια δολάρια για τον τομέα αυτό, υπερδιπλάσιες των δαπανών της Ουκρανίας που έφθασαν τα 43,8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

