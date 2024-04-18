Στόλτενμπεργκ: Eπείγουσα ανάγκη τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για το Κίεβο

Η Ουκρανία έχει «επείγουσα και σημαντική ανάγκη για πρόσθετα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας», δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της ιταλικό νησί Κάπρι.

«Είναι ενθαρρυντική η δέσμευση και η αποφασιστικότητα των Συμμάχων του ΝΑΤΟ να υπερασπιστούν την Ουκρανία», συμπλήρωσε, λέγοντας ότι βλέπει ενθαρρυντικά σημάδια ότι το αμερικανικό Κογκρέσο μπορεί σύντομα να ξεκλειδώσει ένα πακέτο βοήθειας για την Ουκρανία αξίας 60,84 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Έχουμε συγκεντρώσει στοιχεία σχετικά με τα διαφορετικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που έχουμε στο ΝΑΤΟ και επικεντρώνομαστε στα συστήματα Patriot. Και συνεργαζόμαστε με τους Συμμάχους για να διασφαλίσουμε ότι θα ανακατανέμουνε ορισμένα από τα συστήματά τους στην Ουκρανία», τόνισε σε δημοσιογράφους.

Ωστόσο, σημείωσε «θα έπρεπε να τους είχαμε δώσει περισσότερα νωρίτερα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

