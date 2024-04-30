Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στη σύλληψη ενός άνδρα που επιτέθηκε αδιακρίτως με σπαθί και τραυμάτισε 4 άτομα (2 πολίτες και 2 αστυνομικούς), στο Χέινολτ του ΒΑ Λονδίνου το πρωί, προχώρησε η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Horrifying scenes in Hainault this morning where a man stabbed 4 people with a Samurai sword.



Our thoughts and prayers are with the families.



Knife crime has risen 54% in London and is at a 5 year high. We can’t go on like this. pic.twitter.com/k1y6JvuYUe April 30, 2024

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν έναν λευκό άνδρα να κρατά κάτι που μοιάζει με σπαθί σαμουράι και να κινείται απειλητικά ανάμεσα σε κατοικίες, φωνάζοντας στους αστυνομικούς που τον έχουν πλησιάσει.

Οι αρχές κήρυξαν «κρίσιμο το περιστατικό» και απέκλεισαν την περιοχή, αλλά θεωρούν ότι δεν υπάρχουν τρομοκρατικά κίνητρα ή περαιτέρω απειλή για το κοινό.

Επίσης δεν αναζητούν συνεργό.

