Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λονδίνο: Άνδρας σκόρπισε τον τρόμο με σπαθί σαμουράι στον δρόμο - 4 τραυματίες (Δείτε βίντεο)

Ο δράστης έχει συλληφθεί ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

UPDATE: 12:14
Επίθεση στο μετρό του Λονδίνου

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στη σύλληψη ενός άνδρα που επιτέθηκε αδιακρίτως με σπαθί και τραυμάτισε 4 άτομα (2 πολίτες και 2 αστυνομικούς), στο Χέινολτ του ΒΑ Λονδίνου το πρωί, προχώρησε  η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν έναν λευκό άνδρα να κρατά κάτι που μοιάζει με σπαθί σαμουράι και να κινείται απειλητικά ανάμεσα σε κατοικίες, φωνάζοντας στους αστυνομικούς που τον έχουν πλησιάσει.

Οι αρχές κήρυξαν «κρίσιμο το περιστατικό» και απέκλεισαν την περιοχή, αλλά θεωρούν ότι δεν υπάρχουν τρομοκρατικά κίνητρα ή περαιτέρω απειλή για το κοινό.

Επίσης δεν αναζητούν συνεργό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λονδίνο Μετρό Επίθεση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark