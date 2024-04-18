Ο Πολωνός πρόεδρος Αντρέι Ντούντα δήλωσε ότι είχε ιδιωτική συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές τον Νοέμβριο, στη Νέα Υόρκη χθες, Τετάρτη.

Η προεκλογική ομάδα του Ρεπουμπλικάνου χαρακτήρισε τους δύο άνδρες «πολύ καλούς φίλους» και πρόσθεσε ότι στη διάρκεια της συνάντησής τους συζήτησαν την πρόταση του Ντούντα οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ να δαπανούν το 3% του ΑΕΠ τους για την άμυνα.

«Περάσαμε τέσσερα υπέροχα χρόνια μαζί», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους πριν από το δείπνο ενώ εμφανίστηκε με τον Ντούντα στο λόμπι του Πύργου Τραμπ. «Μπορεί να χρειαστεί να το κάνουμε ξανά».

«Με προσκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο ιδιωτικό του διαμέρισμα (…) αυτή ήταν απλώς μια ιδιωτική συνάντηση με αφορμή την παρουσία μου εδώ, στη Νέα Υόρκη», δήλωσε ο Πολωνός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους στην αμερικανική μεγαλούπολη.

Ο Ντούντα, η θητεία του οποίου ολοκληρώνεται το 2025, ήταν ένας από τους πιο στενούς συμμάχους του Τραμπ στην ΕΕ στη διάρκεια της προεδρίας του.

Σε βίντεο που ανήρτησε στο Truth Social ο Ρεπουμπλικάνος δήλωσε ότι ελπίζει να μπορέσει να συνεργαστεί «και πάλι» με τον Ντούντα.

Εκτός από το ΝΑΤΟ, οι δύο άνδρες «συζήτησαν επίσης για τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, για τη σύγκρουση με το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή και πολλά άλλα θέματα που άπτονται της παγκόσμιας ειρήνης», εξήγησε η προεκλογική ομάδα του Τραμπ σε ανακοίνωσή της.

Καθώς πλησιάζουν οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ ο Τραμπ έχει αυξήσει τις συναντήσεις του με Ευρωπαίους ηγέτες. Πρόσφατα συναντήθηκε με τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον και τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν.

