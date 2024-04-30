Τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφει η τιμή του κακάο, καθώς μέσα σε δυο μόλις μέρες υποχωρεί κατά 27%. Σύμφωνα με το Bloomberg, η έντονη μεταβλητότητα στην τιμή του κακάο γίνεται όλο και πιο έντονη τις τελευταίες μέρες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στο κακάο κατέγραψαν πτώση 13% στη Νέα Υόρκη την Τρίτη, αφού την προηγούμενη μέρα είχαν σημειώσει τη μεγαλύτερη υποχώρηση στην ιστορία (από το 1960 που ξεκίνησε η καταγραφή των στοιχείων).

Η μείωση αυτή στις τιμές του κακάο αποτελεί μια μεταστροφή από τις αρχές του μήνα, όταν είχαν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, ξεπερνώντας τις 11.000 δολ. ο τόνος, λόγω της ανεπάρκειας στην προσφορά.

Βέβαια, ακόμη και μετά την υποχώρηση, οι τιμές του κακάο παραμένουν σε επίπεδα σχεδόν διπλάσια σε σχέση με την αρχή του χρόνου. Το ράλι, κατέστησε πιο ακριβή τη διατήρηση θέσεων και ώθησε τους επενδυτές να τις κλείσουν, κάτι το οποίο επηρέασε τη ρευστότητα και κατέστησε την αγορά πιο ευάλωτη στις μεγάλες διακυμάνσεις της τιμής.

Η άνοδος των τιμών έκανε μάλιστα το κακάο πιο ακριβό από τον χαλκό, με μεγάλο ερώτημα στα χείλη των επενδυτών να είναι “πόσο πιο ψηλά μπορεί να φτάσουν”

Ο hedge-fund manager, Pierre Andurand, γνωστός για τις επιτυχημένες προβλέψεις του στο πετρέλαιο, στοιχημάτισε υπέρ των υψηλότερων τιμών του κακάο, πριν την πρόσφατη μαζική άνοδο. Είχε προβλέψει ότι οι τιμές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης θα έσπαγαν το φράγμα των 20.000 δολ. φέτος.

Οι καλλιέργειες στη Δυτική Αφρική έχουν πληγεί από διάφορες ασθένειες αλλά και από τις άσχημες καιρικές συνθήκες, οδηγώντας σε σημαντική έλλειψη της προσφοράς.

