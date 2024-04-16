Με την επιλογή των ενόρκων συνεχίζεται η δεύτερη μέρα της ιστορικής δίκης του Ντόναλντ Τραμπ που ξεκίνησε χθες Δευτέρα. Ο πρώην πρόεδρος αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραποίηση επιχειρηματικών αρχείων προκειμένου να καλύψει την πληρωμή στην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς λίγο πριν από τις εκλογές του 2016.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που πρώην πρόεδρος παραπέμπεται σε δίκη με ποινικές κατηγορίες.

Ο Τραμπ που κατηγορείται για 34 κακουργήματα κατά την άφιξή του σήμερα απάντησε σε δύο ερωτήσεις σχετικά με τους ψηφοφόρους.

«Οι ψηφοφόροι καταλαβαίνουν, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να κοιτάξετε τις κάλπες», είπε ο Τραμπ,

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε με σφοδρότητα τον «δικαστή που μισεί τον Τραμπ» όπως ανέφερε.

Ειδικότερα, μιλώντας πριν μπει στην αίθουσα του δικαστηρίου στο Μανχάταν, ο Τραμπ έστρεψε την οργή του στον δικαστή Χουάν Μέρτσαν και κατηγόρησε επίσης τον Τζο Μπάιντεν για τη δίκη του.

Ο Τραμπ δήλωσε αθώος για την κατηγορία της παραποίησης επιχειρηματικών αρχείων σχετικά με μια πληρωμή 160.000 δολαρίων προκειμένου να καλύψει μια υποτιθέμενη σχέση με την πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς πριν από τις εκλογές του 2016.

Οι υποψήφιοι ένορκοι είναι εκατοντάδες και εξετάζονται για το αν μπορούν να είναι αμερόληπτοι.

Ο δικαστής Merchan χαρακτήρισε τη λίστα των 42 ερωτήσεων που πρέπει να απαντήσουν οι πιθανοί ένορκοι «μακράν το πιο εξαντλητικό ερωτηματολόγιο» που χρησιμοποιήθηκε ποτέ σε δικαστική υπόθεση.

Νωρίτερα, έξω από το δικαστήριο, ο Τραμπ οργίστηκε: «Πλήρωσα έναν δικηγόρο και το σημείωσα ως λογαριασμό δικαστικών εξόδων. Κάποιος λογιστής - δεν το ήξερα - το χαρακτήρισε ως νόμιμη δαπάνη. Αυτό ακριβώς ήταν. Και με κατηγορούν γι' αυτό;

«Θα έπρεπε να βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στην Πενσυλβάνια της Φλόριντα , σε πολλές άλλες πολιτείες της Βόρειας Καρολίνας , της Τζόρτζια, κάνοντας εκστρατεία. Όλα αυτά προέρχονται από τον Λευκό Οίκο και τον Μπάιντεν γιατί ο τύπος δεν μπορεί να συνδυάσει δύο προτάσεις. Δεν μπορεί να κάνει εκστρατεία. Το χρησιμοποιούν αυτό για να προσπαθήσουν να κερδίσουν έναν εκλεκτό. Και δεν λειτουργεί ».

Ο Τραμπ έφτασε στο δικαστήριο φορώντας ένα σκούρο μπλε κοστούμι, ένα μπλε πουκάμισο και μια μπλε γραβάτα, παρουσιάζοντας μία διαφορετική εικόνα από τη συνηθισμένη με την κόκκινη γραβάτα.

Αφού μπήκε στην αίθουσα του δικαστηρίου, κάθισε σε ένα τραπέζι με τους δικηγόρους του και κοίταξε μπροστά, γέρνοντας το κεφάλι του από τη μία πλευρά στην άλλη και δείχνοντας απαθής.



