Προπύργιο της Χαμάς στη συνοικία Σέιχ Ράντουαν της πόλης της Γάζας αναφέρουν οι IDF ότι έχουν καταλάβει με τις ειδικές δυνάμεις να μάχονται με μαχητές μέσα σε δίκτυα τούνελ κάτω από την τοποθεσία.

Το λεγόμενο ανατολικό φυλάκιο της Χαμάς αποτελείται από 37 κτίρια «στην καρδιά του άμαχου πληθυσμού», που περιβάλλονται από κτίρια κατοικιών, ένα σχολείο και ένα νοσοκομείο, με ένα τζαμί στο συγκρότημα που χρησιμοποιείται ως σημείο συνάντησης για τους στελέχη της Χαμάς, σύμφωνα με τις IDF.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι το «στρατηγικό» οχυρό χρησιμοποιήθηκε από το τμήμα πληροφοριών της Χαμάς και άλλες μονάδες της ομάδας για «να κατευθύνουν τις μάχες σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το καταφύγιο είχε χώρους ανάπαυσης για τους διοικητές της Χαμάς προκειμένου να παραμένουν κρυμμένοι για μεγάλες περιόδους. Οι στρατιώτες βρήκαν επίσης όπλα και άλλο εξοπλισμό μέσα στο υπόγειο κρησφύγετο.

Σε άλλες περιοχές του οχυρού, οι IDF λένε ότι τα στρατεύματα του εντόπισαν πέντε φρεάτια τούνελ, το καθένα βάθους δεκάδων μέτρων, τα οποία συνδέονται όλα μέσω ενός υπόγειου δικτύου. Το δίκτυο της σήραγγας συνδέεται επίσης με το κύριο υπόγειο καταφύγιο.



Πηγή: skai.gr

