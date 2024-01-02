Το Ισραήλ ενέτεινε τις επιθέσεις του στη νότια Γάζα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφεραν οι κάτοικοι, με ισραηλινά τανκς και αεροπλάνα να εντείνουν τους βομβαρδισμούς τους στη Χαν Γιουνίς.

Μάρτυρες ανέφεραν επίσης πυραύλους που εκτοξεύτηκαν προς την πόλη Ράφα στα νότια και βομβαρδισμούς γύρω από τον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπαλίγια στο βορρά, ενώ μάχες αναφέρθηκαν επίσης γύρω από τις κεντρικές περιοχές Maghazi και Bureij.

Το Al Jazeera ανέφερε ότι 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επίθεση στο Deir el-Balah στην κεντρική Γάζα .

Οι επιθέσεις έρχονται αφότου το Ισραήλ δήλωσε ότι θα αρχίσει να αποσύρει ορισμένα στρατεύματα από τη Γάζα αλλά και ότι προετοιμάζεται για μια έντονη εκστρατεία για να συνεχίσει εκεί για «τουλάχιστον έξι μήνες».

Παράλληλα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανέφεραν ότι σκότωσαν τέσσερις φερόμενους Παλαιστίνιους μαχητές κατά τη διάρκεια επιδρομής στην κατεχόμενη πόλη Azzun της Δυτικής Όχθης, ανακοίνωσε το IDF.

Οι φερόμενοι ως μαχητές σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών κατά την οποία τραυματίστηκε επίσης ένας Ισραηλινός στρατιώτης, ανέφερε στο Twitter ο Ισραηλινός Στρατός. Ο στρατός δημοσίευσε φωτογραφίες τριών υποπολυβόλων που είπε ότι κατασχέθηκαν στη συνέχεια.

במהלך מבצע לסיכול טרור של כוחות צה"ל מגדוד המילואים 8211 בכפר עזון בפיקוד חטיבת אפרים, מחבלים ירו והשליכו מטענים לעבר כוחותינו, הלוחמים זיהו את המבנה בו הסתתרה חוליית המחבלים ובתום חילופי אש חיסלו את ארבעת המחבלים והחרימו שלושה נשקים מסוג "קרלו" ששימשו אותם>> pic.twitter.com/tDu9TWOV8u — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 2, 2024

Αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ σε προάστια της Δαμασκού

Την ίδια ώρα, αεροπορική επιδρομή κατά θέσεων σε προάστια της Δαμασκού εξαπέλυσε το Ισραήλ τα ξημερώματα της Τρίτης, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Συρίας.

Η επιδρομή προήλθε από την κατεύθυνση του υψιπέδου του Γκολάν με στόχο θέσεις στα περίχωρα της Δαμασκού. Από την επίθεση προκλήθηκαν υλικές ζημιές, όπως μετέδωσε το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων (SANA).

Δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο από Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου της παλαιστινιακής μαχητικής ομάδας Χαμάς σε Ισραηλινούς αμάχους και στρατιώτες, το Ισραήλ έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις του σε στόχους πολιτοφυλακών που υποστηρίζονται από το Ιράν στη Συρία και έχει επίσης πλήξει την αεράμυνα του συριακού στρατού και ορισμένες συριακές δυνάμεις.

Πηγή: skai.gr

