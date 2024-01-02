Την τελευταία της πνοή άφησε η Αυστραλιανή Ολυμπιονίκης ποδηλάτισσα και πρώην παγκόσμια πρωταθλήτρια Melissa Hoskins όταν την παρέσυρε αυτοκίνητο, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Ολυμπιακή Επιτροπή της Αυστραλίας.

Σύμφωνα με τις Αρχές της χώρας που επικαλείται το CNN η 32χρονη σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε από διερχόμενο όχημα του οποίου ο οδηγός φέρεται να ήταν ο σύζυγός της Rohan Dennis.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο Royal Alelaide Hospital ωστόσο δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να καταλήξει λίγα λεπτά αργότερα.

Σύμφωνα με το ABC και άλλων τοπικών ΜΜΕ ο σύζυγος της και δύο φορές πρωταθλητής Rohan Dennis στο Tour de France συνελήφθη και κατηγορείται για τον θάνατο της 32χρονης.

Ωστόσο στην ανακοίνωση της αστυνομίας δεν αναφέρεται το όνομα του 33χρονου, ενώ αργότερα αφέθηκε υπό εγγύηση και πρόκειται να μεταβεί στο Δικαστήριο της Αδελαΐδας στις 13 Μαρτίου.

Ποια ήταν η Melissa Hoskins

Η Melissa Hoskins ήταν ποδηλάτισσα στίβου, έγινε παγκόσμια πρωταθλήτρια, σημειώνοντας ρεκόρ το 2015.

The AOC has expressed the utmost sadness at the loss of Olympic cyclist Melissa Hoskins after the tragic events in Adelaide.



Our condolences go to Melissa’s family, friends and the cycling community at this extremely difficult time. pic.twitter.com/oh8Z8w2qf8 — AUS Olympic Team (@AUSOlympicTeam) December 31, 2023

Αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 και του 2016, χάνοντας μετάλλιο για μόλις 0,181 δευτερόλεπτα στους Αγώνες του Λονδίνου το 2012.

Αποσύρθηκε τον Μάιο του 2017 μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, παντρεύτηκε τον Rohan Dennis τον Φεβρουάριο του 2018 και απέκτησαν μαζί δύο παιδιά.

Αθλητές από όλο τον κόσμο απέτισαν φόρο τιμής στη 32χρονη Hoskins.

Λίγες μέρες πριν την τραγωδία, το ζευγάρι μοιράστηκε μια οικογενειακή φωτογραφία μπροστά από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Πηγή: skai.gr

