Το γαλλικό ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός (RN), το οποίο κατηγορείται σε έρευνα της Washington Post ότι επιμένει να διατηρεί σχέσεις με το Κρεμλίνο και επιδιώκει να εξασθενήσει η υποστήριξη της Γαλλίας προς την Ουκρανία, κατήγγειλε σήμερα «μια σκευωρία», επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη βούλησή του να αναθεωρήσει τις κυρώσεις με στόχο τη Ρωσία.

Σύμφωνα με την έρευνα της αμερικανικής εφημερίδας, η Ρωσία διεξάγει μια επιχείρηση ανατροπής στη Γαλλία, στην οποία σημαντικό ρόλο φέρεται να διαδραματίζει το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν.

Η εφημερίδα επικαλείται «έγγραφα του Κρεμλίνου, που απέκτησε μια ευρωπαϊκή υπηρεσία ασφαλείας» και τα οποία εμπλέκουν το περιβάλλον του Βλαντίμιρ Πούτιν, οι μέθοδοι του οποίου, σύμφωνα με την ίδια πηγή, συνδυάζουν την επιρροή μέσων κοινωνικής δικτύωσης -που καθοδηγούνται από «φάρμες με τρολ»- και την υποστήριξη κομμάτων της άκρας δεξιάς.

Ο ευρύτερος στόχος είναι να αποσταθεροποιηθεί η Ευρώπη, σύμφωνα με την Washington Post.

«Όλες οι κυβερνήσεις της δυτικής Ευρώπης θα αλλάξουν», διαβεβαιώνει ο Ζαν-Λικ Σαφοζέ, πρώην ευρωβουλευτής συνδεόμενος με το RN, τον οποίο επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα.

Η Washington Post, σε έρευνά της που δημοσιεύθηκε το Σάββατο, αναφέρει επίσης πως ο Σαφοζέ «εκμισθώνει έναν όροφο της κατοικίας του» στο Στρασβούργο στον δεύτερο στην ιεραρχία της πρεσβείας της Ρωσίας στη Γαλλία - ο οποίος ήταν στο Συμβούλιο της Ευρώπης μέχρι τον αποκλεισμό της Ρωσίας απ' αυτό το Μάρτιο του 2022.

«Όλα αυτά είναι μια σκευωρία», αντέδρασε ο εκπρόσωπος του Εθνικού Συναγερμού Λοράν Ζακομπελί μιλώντας στο ραδιοσταθμό Sud Radio. Ο ίδιος υποστήριξε πως «δεν υπάρχει καμιά σχέση» ανάμεσα στη Ρωσία και το κόμμα του.

Τον περασμένο Ιούνιο, η εισηγήτρια της κυβέρνησης Μακρόν σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή είχε χαρακτηρίσει το Εθνικό Μέτωπο (το FN, το οποίο μετονομάσθηκε στη συνέχεια σε Εθνικό Συναγερμό, RN) «ιμάντα μετάδοσης» των θέσεων της Ρωσίας και επέμεινε στην «ευθυγράμμιση» του κόμματος με το «ρωσικό λόγο» κατά την «παράνομη προσάρτηση» της Κριμαίας το 2014, μια «ευθυγράμμιση» που σημειώθηκε λίγο καιρό μετά την υπογραφή της χορήγησης ενός δανείου στο κόμμα από μια τσεχορωσική τράπεζα.

«Το RN είναι πράγματι ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου στη Γαλλία» και «παίζει πρωταρχικό ρόλο στην αναμετάδοση της προπαγάνδας του Πούτιν», ανέφερε, μετά την έρευνα της Washington Post, με μήνυμά του στην πλατφόρμα X, το προεδρικό κόμμα Αναγέννηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Τη θέση αυτή απέρριψε ο Ζακομπελί, ο οποίος υπενθύμισε την «ξεκάθαρη θέση» του RN για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία καταδικάσθηκε από την Μαρίν Λεπέν ήδη από το Φεβρουάριο του 2022.

Όμως το κόμμα παραμένει επιφυλακτικό σχετικά με «τη βοήθεια με επιθετικό οπλισμό» που χορηγείται στο Κίεβο και αντιτίθεται στα «ανώφελα εμπάργκο» που επιβάλλονται στη Μόσχα. Πέντε μήνες πριν από τις ευρωεκλογές, ο Ζακομπελί δεν έκρυψε εξάλλου πως μια νίκη της άκρας δεξιάς θα προκαλούσε «μια ριζική αλλαγή, κυρίως στις κυρώσεις που επιβάλλονται σε ορισμένες χώρες εξαιτίας της πολιτικής τους».

