Η βασίλισσα Μαργκρέτε ΙΙ της Δανίας ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ομιλίας της για την Πρωτοχρονιά ότι θα αποποιηθεί τον θρόνο στις 14 Ιανουαρίου, έπειτα από 52 χρόνια. Σε λίγες μέρες το στέλεχος πωλήσεων από την Αυστραλία θα γίνει η νέα βασίλισσα της Δανίας και ο σύζυγός της, πρίγκιπας Φρέντερικ, ο επόμενος βασιλιάς της Δανίας.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά σπάνια κίνηση στη Δανία, όπως γράφει το CNN, όπου μονάρχης δεν έχει παραιτηθεί από το 1146, όταν ο βασιλιάς Ερίκος Γ' εγκατέλειψε το στέμμα για να πάει σε μοναστήρι.

The fairy tale rise of an Australian sales executive to the upper ranks of European royalty is set to be completed later this month when Crown Princess Mary Elizabeth of Denmark becomes the country’s Queen Consort. https://t.co/g4HnBEJ7hj — CNN Philippines (@cnnphilippines) January 2, 2024

Ο μεγαλύτερος γιος της Μαργκρέτε, ο πρίγκιπας Φρέντερικ, θα γίνει βασιλιάς, ενώ η σύζυγός του, η πριγκίπισσα Μαίρη, θα είναι η πρώτη Αυστραλή που θα γίνει βασίλισσα, μια εξέλιξη που ενθουσίασε τους υποστηρικτές της στην πατρίδα.

Για πολλούς από τους Αυστραλούς θαυμαστές της πριγκίπισσας, πρόκειται για το κατάλληλο φινάλε ενός ειδυλλίου που, ως γνωστόν, ξεκίνησε σε μια θορυβώδη παμπ του Σίδνεϊ την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2000.

Australian-born Crown Princess Mary of Denmark will become the country's queen in just two weeks as husband Frederik ascends to the throne. In a televised New Year address, Denmark's Queen Margrethe shocked her nation by announcing her abdication after 52 years as monarch. #7NEWS pic.twitter.com/29a5l6ZqDP — 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) January 1, 2024

Εκατομμύρια παρακολούθησαν το ζευγάρι να παντρεύεται το 2004. Δύο δεκαετίες αργότερα, η άνοδός τους στο θρόνο αναμένεται να συναρπάσει το κοινό σε όλο τον κόσμο - από την Κοπεγχάγη μέχρι την πρωτεύουσα της Τασμανίας, το Χόμπαρτ, όπου γεννήθηκε η Μαίρη. Ο πρωθυπουργός της Τασμανίας ανέφερε σε δήλωσή του: «Με την επιδεικνυόμενη ταπεινότητα, τη χάρη και την ευγένειά της, είμαι βέβαιος ότι η πριγκίπισσα Μαίρη θα αγκαλιαστεί ως βασίλισσα μαζί με τον σύζυγό της. Ανυπομονώ να παρακολουθήσω την επόμενη γενιά, και τη γεννημένη στην Τασμανία βασίλισσα, να ηγείται του μέλλοντος της Δανίας».

Η πριγκίπισσα Μαίρη γεννήθηκε το 1972 από έναν Σκωτσέζο καθηγητή μαθηματικών και μια Βρετανίδα βοηθό στελέχους. Σύμφωνα με το επίσημο βιογραφικό της, ξεκίνησε την εκπαίδευσή της στο Χιούστον του Τέξας πριν επιστρέψει στο Χόμπαρτ για να τελειώσει το σχολείο και να συνεχίσει τις σπουδές της στο πανεπιστήμιο.

Η γνωριμία της Μαίρη με τον κόσμο της εργασίας περιελάμβανε θητείες ως στέλεχος διαφημιστικής εταιρείας και ταξίδια σε όλη την Ευρώπη, προτού καταλήξει σε μια θέση σε μια εταιρεία ακινήτων με έδρα το Σίδνεϊ. Εκεί γνώρισε τον Φρέντερικ, έναν νεαρό Δανό πρίγκιπα, τον οποίο αργότερα παντρεύτηκε στον καθεδρικό ναό της Κοπεγχάγης, σε μια πολυτελή τελετή που μεταδόθηκε παγκοσμίως. Ακολούθησαν τέσσερα παιδιά, μεταξύ των οποίων, ο πρίγκιπας Κρίστιαν, ο επόμενος στη σειρά διαδοχής του θρόνου.

Ξεχωρίζει, όπως γράφουν τα διεθνή μέσα, για την αυτοπεποίθησή της και την αίσθηση της μόδας. Η πριγκίπισσα Μαίρη έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς για τη σταθερή δέσμευσή της σε κοινωνικούς σκοπούς μέσω του Ιδρύματος Mary Foundation, που ιδρύθηκε το 2007. Είναι υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γυναικών και των προσφύγων.

Πολλές φορές είδε την προσωπική της ζωή να γίνεται πρωτοσέλιδο στα διεθνή ΜΜΕ, αλλά όχι πάντα για καλό σκοπό. Στα τέλη του περασμένου έτους, τα μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο μετέδωσαν ιστορίες για το υποτιθέμενο ειδύλλιο του πρίγκιπα Φρέντερικ με τη γεννημένη στο Μεξικό ηθοποιό, Genoveva Casanova. Μάλιστα, η ηθοποιός τότε εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αρνήθηκε σθεναρά τους ισχυρισμούς και απείλησε με νομικές ενέργειες κατά του ισπανικού περιοδικού «Lecturas», το οποίο δημοσίευσε εικόνες τους από νυχτερινή έξοδο.

¡EXCLUSIVA! Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca, juntos. La portada del año solo y en exclusiva en Lecturas. Las fotografías de las que todo el mundo habla #ExclusivaLecturas pic.twitter.com/R97KOHB7fp — Lecturas (@Lecturas) November 7, 2023

Στις 14 Ιανουαρίου είναι πιθανό ο νέος βασιλιάς και η νέα βασίλισσα να εμφανιστούν στο μπαλκόνι του παλατιού Christiansborg μαζί με τον πρωθυπουργό της Δανίας και ίσως, επίσης, να χαιρετήσουν από το Amalienborg, την επίσημη κατοικία της βασιλικής οικογένειας στην Κοπεγχάγη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.