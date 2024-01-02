Λογαριασμός
Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε τον θάνατο 22.185 ανθρώπων από τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα

Ο απολογισμός περιλαμβάνει 207 ανθρώπους που σκοτώθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες

Γάζα

Το υπουργείο Υγείας της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα πως οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχουν προκαλέσει τον θάνατο 22.185 ανθρώπων από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου.

Ο απολογισμός περιλαμβάνει 207 ανθρώπους που σκοτώθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες, διευκρίνισε η πηγή αυτή, που έκανε επίσης λόγο για 57.035 τραυματίες από τις 7 Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μεσανατολικό Χαμάς Νεκροί Ισραήλ
