Μία ανάρτηση με τους τύπους των ρουκετών που έχει στο οπλοστάσιό της η Χαμάς έκαναν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο IDF αναλύει τους τρεις τύπους ρουκετών που εκτοξεύει η οργάνωση καθώς και τις απώλειες που μπορούν να προκαλέσουν.



This is what Hamas spends billions on, endangering and killing indiscriminately. Ever wonder what Israel spends its money on? pic.twitter.com/7k7la1WnKm — Israel Defense Forces (@IDF) November 1, 2023

Ρουκέτες μικρού βεληνεκούς Qassam

Η οργάνωση κατασκευάζει η ίδια και χρησιμοποιεί αυτές τις ρουκέτες από το 2001. Μπορούν να πλήξουν οικισμούς κοντά στη Γάζα (έχουν εύρος 15-20 χιλ) και να θέσουν σε κίνδυνο μέχρι και 70.000 πολίτες.

Ρουκέτες μεσαίου βεληνεκούς Fajr-5

Χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς εδώ και σχεδόν μία δεκαετία, από το 2014 και δεν είναι δικής της κατασκευής – πιθανότατα «εισάγονται λαθραία» στη Λωρίδα της Γάζας.

Έχουν εύρος 20-80 χλμ και μπορούν να πλήξουν έως και 4.000.000 πολίτες.

Ρουκέτες μεγάλου βεληνεκούς Μ-302 και Ayyash-250

Πρόκειται για τις πιο καταστροφικές ρουκέτες της Χαμάς, που μπορούν να πλήξουν οπουδήποτε σημείο του Ισραήλ.

Φέτος χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στον πόλεμο κατά του Ισραήλ και έπληξαν περιοχές της Χάιφα και του Ειλάτ, 170 χλμ μακριά από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Σε αυτά ξοδεύει δισεκατομμύρια η Χαμάς, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπους και σκοτώνοντας αδιακρίτως. Αναρωτηθήκατε ποτέ σε τι ξοδεύει το Ισραήλ τα χρήματά του;» γράφει ο Ισραηλινός στρατός στην ανάρτησή του.

«Εισαγώμενα» πολλά από τα πυρομαχικά της Χαμάς

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του JINSA (Jewish Institute for National Security of America), η Χαμάς υπολογίζεται ότι διαθέτει περισσότερες από 6.000 ρουκέτες και όλμους μικρού βεληνεκούς, πάνω από 5.000 ρουκέτες μέσου βεληνεκούς, περίπου 350 βλήματα μεγάλου βεληνεκούς, αλλά και μικρό αριθμό αντιαεροπορικών πυραύλων (περίπου 100) και αντιαρματικών όπλων (περίπου 300).

Η πλειονότητα των ρουκετών ανήκει στην οικογένεια πυρομαχικών Qassam ενώ οι ρουκέτες Fajr φέρεται να φτάνουν στη Γάζα από το Ιράν, αν και η Τεχεράνη το αρνείται.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, πολλά από αυτά τα όπλα παράγονται στα εδάφη της Γάζας με τεχνογνωσία που έρχεται από το Ιράν και τη Συρία, όπως οι πύραυλοι M-75 και J-80, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί για χτυπήματα στο Τελ Αβίβ, στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και στην Ιερουσαλήμ.

Η Χαμάς διαθέτει επίσης σμήνη από drones καθοδηγούμενα με GPS, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν όλμους και χειροβομβίδες, ενώ είναι δύσκολο να εντοπιστούν από την αντιβαλλιστική άμυνα.

Η οργάνωση έχει πρόσβαση και σε ρωσικά αντιαρματικά Kornet, καθώς και Manpads.



