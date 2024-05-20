Οι ΗΠΑ λένε πως οι Χούθι της Υεμένης εκτόξευσαν πύραυλο προς τον Κόλπο του Άντεν

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι προχθές Σάββατο περί τις 21:35 (ώρα Σανάα) αντάρτες Χούθι εκτόξευσαν αντιπλοϊκό βαλλιστικό πύραυλο (ASBM) προς την κατεύθυνση του Κόλπου του Άντεν, διαβεβαιώνοντας πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε ζημιές σε κάποιο από τα πλοία που κινούνταν στη θαλάσσια περιοχή αυτή.

Η «συνεχιζόμενη κακόβουλη και απερίσκεπτη συμπεριφορά των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι απειλεί την περιφερειακή σταθερότητα και θέτει σε κίνδυνο ζωές ναυτικών στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν», στηλίτευσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.