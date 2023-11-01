Παγιδευμένοι στη Γάζα οι Αμερικανοί υπήκοοι – Η Χαμάς δεν τους επιτρέπει να φύγουν

Παγιδευμένοι στη Γάζα είναι οι Αμερικανοί υπήκοοι, καθώς δεν απομακρύνονται στην Αίγυπτο μέσω της μεθοριακής διάβασης της Ράφα λόγω «μιας σειράς αιτημάτων» της Χαμάς.

Όπως φαίνεται, οι Αμερικανοί υπήκοοι και οι οικογένειές τους δεν είναι μεταξύ της πρώτης ομάδας των περίπου 500 ξένων υπηκόων που επιτρέπεται να εγκαταλείψουν τη Γάζα μέσω της διάβασης, δήλωσε αξιωματούχος χώρας της περιοχής.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν κατέθεσε στη Γερουσία την Τρίτη ότι περίπου 400 Αμερικανοί πολίτες ζουν στη Γάζα, με τα μέλη των οικογενειών τους να ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό σε περίπου 1.000.

Αμερικανοί αξιωματούχοι τόνισαν ότι δεν μπόρεσαν να φύγουν από τη Γάζα λόγω «μιας σειράς αιτημάτων» της Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

