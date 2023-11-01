Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Πιο ευθύς από όσο ανέμεναν πολλοί αλλά αποφεύγοντας να απολογηθεί εμφανίστηκε ο βασιλιάς Κάρολος σε ομιλία του στο Ναϊρόμπι αναφορικά με την παραδοχή των αγριοτήτων που διέπραξε η αποικιοκρατική Βρετανία στην Κένυα τη δεκαετία του 1950.

Στην πρόποσή του κατά το επίσημο δείπνο προς τιμή του από τον Πρόεδρο της αφρικανικής χώρας Γουίλιαμ Ρούτο τη νύχτα της Τρίτης, στο τέλος της πρώτης πλήρους ημέρας της επίσκεψής του στην Κένυα, ο Βρετανός μονάρχης είπε ότι η στενή σχέση και η κοινή ιστορία έχουν φέρει τους δύο λαούς κοντά.

«Παρόλα αυτά, πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε τις πλέον οδυνηρές στιγμές της μακράς και συνθέτης σχέσης μας. Τα σφάλματα του παρελθόντος είναι πηγή μέγιστης θλίψης και βαθύτατης λύπης. Ήταν αποτρόπαιες και αδικαιολόγητες πράξεις βίας που διεπράχθησαν κατά Κενυατών ενώ διεξήγαγαν, όπως είπατε στα Ηνωμένα Έθνη, μία επώδυνη μάχη για ανεξαρτησία και κυριαρχία - και για αυτό δεν μπορεί να υπάρξει καμία δικαιολογία», συνέχισε ο βασιλιάς Κάρολος.

Συμπλήρωσε πως με την επίσκεψή του θέλει να καταλάβει τι έγινε και να αντιμετωπίσει με ειλικρίνεια την ιστορία, ώστε να ενισχυθεί η όλο και στενότερη διμερής σχέση.

Πάντως ο Κάρολος δεν απολογήθηκε, καθώς η βρετανική κυβέρνηση έχει αποφύγει να ζητήσει συγνώμη και έχει επιλέξει να διαχειριστεί το μόνιμο αυτό αίτημα καταβάλλοντας αποζημιώσεις ύψους περίπου 20 εκ. λιρών.

Στη δική του πρόποση, αντίθετα, ο Πρόεδρος Ρούτο άφησε να εννοηθεί ότι στηρίζει τη διεκδίκηση μεγαλύτερων αποζημιώσεων, καθώς οι δύο χώρες δεν μπορούν να ζουν «σε άρνηση ως προς την ιστορία».

Για περίπου μία δεκαετία από το 1953 μέχρι την ανεξαρτησία της Κένυας, περίπου 90.000 Κενυάτες υπολογίζεται ότι εκτελέστηκαν και βασανίστηκαν κατά τη βρετανική αντιμετώπιση της εξέγερσης των Μάου-Μάου.

Είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη του βασιλιά σε χώρα της Κοινοπολιτείας και η τρίτη στο εξωτερικό μετά από τη Γερμανία και τη Γαλλία.

