Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ ενημερώνει τον Νετανιάχου για τη «δυνατότητα» συμφωνίας με τη Σ. Αραβία

Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν υπογράμμισε, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου χθες Κυριακή, στη «δυνατότητα» που «προσφέρεται» πλέον να κλειστεί συμφωνία για την εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας, ανακοίνωσε η προεδρία των ΗΠΑ.

Ο κ. Σάλιβαν κάλεσε ακόμη τον κ. Νετανιάχου να συνοδεύσει με «πολιτική στρατηγική» για το μέλλον του παλαιστινιακού θυλάκου τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, με σκοπό να «εξαλειφθεί» το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, αναφέρει δελτίο Τύπου του Λευκού Οίκου.

Ο κ. Σάλιβαν συναντήθηκε προχθές Σάββατο με τον de facto ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας, τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, στη σαουδαραβική πόλη Νταχράν (ανατολικά), προτού μεταβεί στο Ισραήλ για συνομιλίες με τον κ. Νετανιάχου και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους.

«Ο κ. Σάλιβαν ενημέρωσε τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και την ομάδα του για τις συνομιλίες και τη δυνατότητα που προσφέρεται πλέον στο Ισραήλ, καθώς και στον παλαιστινιακό λαό», αναφέρει η ανακοίνωση της προεδρίας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το σαουδαραβικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SPA, ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και ο Τζέικ Σάλιβαν συζήτησαν τη «σχεδόν τελική» εκδοχή σχεδίου συμφωνίας για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων στο πεδίο της ασφάλειας.

Τα δυο μέρη συζήτησαν επίσης το «έργο» τους «όσον αφορά την παλαιστινιακή υπόθεση», την ανάγκη «να εξευρεθεί αξιόπιστος τρόπος» να προωθηθεί «η λύση των δυο κρατών», που «ανταποκρίνεται στους πόθους και στα νόμιμα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού», και τις προσπάθειες προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος και να διευκολυνθεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στον μικρό πυκνοκατοικημένο θύλακο, πάντα σύμφωνα με το Ριάντ.

Η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει να κλειστεί συμφωνία δυνάμει της οποίας η μοναρχία του Κόλπου θα αναγνωρίσει το Ισραήλ, με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας, συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας καθώς και αμερικανικής βοήθειας στο σαουδαραβικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας.

Στο Ισραήλ, ο κ. Σάλιβαν «επαναβεβαίωσε τη θέση που εκφράζει εδώ και καιρό ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν) για τη Ράφα», πόλη στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, όπου απειλείται ισραηλινή χερσαία επίθεση ευρείας κλίμακας, κατά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει καλέσει επανειλημμένα το Ισραήλ να μην προχωρήσει στην επίθεση και πρόσφατα ανέστειλε την παράδοση φορτίου βομβών στον ισραηλινό στρατό, επειδή ανησυχούσε πως θα χρησιμοποιηθούν στη Ράφα.

Αφότου διατάχθηκε εσπευσμένη απομάκρυνση των αμάχων την 6η Μαΐου, την παραμονή της εισβολής αρμάτων μάχης στο ανατολικό τμήμα της πόλης, «σχεδόν ο μισός πληθυσμός της Γάζας», που αριθμεί κάπου 2,4 εκατομμύρια κατοίκους —ή αλλιώς 800.000 άνθρωποι— «εξαναγκάστηκε να φύγει για ακόμη μια φορά», υπογράμμισε χθες ο επικεφαλής του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), ο Φιλίπ Λαζαρινί.

Ο κ. Σάλιβαν επαναβεβαίωσε ακόμη «την ανάγκη το Ισραήλ να συνοδεύσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του με πολιτική στρατηγική που θα μπορέσει να εξασφαλίσει τη διαρκή ήττα της Χαμάς, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και καλύτερο μέλλον για τη Γάζα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

