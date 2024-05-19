Η Χρυσή Βίβλος της Σούπερ Λίγκας: Τέταρτο πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ

Οι εγχώριοι τίτλοι του ΠΑΟΚ:

Πρωταθλήματα (4): 1975/76, 1984/85, 1962/63, 2018/19, 2023/24

Κύπελλα (8): 1971/72, 1973/74, 2000/01, 2002/03, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2020/21

Η χρυσή βίβλος του ελληνικού πρωταθλήματος

Ολυμπιακός - 47: 1931, 1933, 1934, 1936, 1937, 1938, 1947, 1948, 1951, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1966, 1967, 1973, 1974, 1975, 1980, 1981, 1982, 1983, 1987, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022

Παναθηναϊκός - 20: 1930, 1949, 1953, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1969, 1970, 1972, 1977, 1984, 1986, 1990, 1991, 1995, 1996, 2004, 2010

ΑΕΚ - 13: 1939, 1940, 1963, 1968, 1971, 1978, 1979, 1989, 1992, 1993, 1994, 2018, 2023

ΠΑΟΚ - 4: 1976, 1985, 2019, 2024

Άρης - 3: 1928, 1932, 1946

ΑΕΛ - 1: 1988

