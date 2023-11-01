Εκπρόσωπος IDF για βόμβες φωσφόρου: «Ο νόμος δεν τις απαγορεύει»

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιεί το Ισραήλ στον πόλεμο στη Γάζα βόμβες λευκού φωσφόρου ο Πίτερ Λέρνερ, εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

Ειδικότερα, ερωτηθείς για τους ισχυρισμούς πως το Ισραήλ χρησιμοποιεί λευκό φώσφορο στις επιθέσεις του είπε ότι δεν γνωρίζει κάποια περίπτωση χρήσης του στη Γάζα, αλλά ότι «μπορεί να χρησιμοποιηθεί».

#KayBurley - Is white phosphorus being used in Gaza?



Lt. Col. Peter Lerner(IDF) - "The laws of armed conflict do not prohibit the use of phosphorus... I don't have instances of where it has been used, but it can be used.." pic.twitter.com/GZePmPzUQ2 — Haggis_UK 🇬🇧 🇪🇺 (@Haggis_UK) November 1, 2023

Η ουσία χρησιμοποιείται για φωτισμό τη νύχτα ή για τη δημιουργία προπέτασμα καπνού, αλλά όταν χρησιμοποιείται ως όπλο προκαλεί σημαντικά εγκαύματα.

«Θα ήμουν πολύ προσεκτικός στην προσπάθειά μου να κρίνω οποιεσδήποτε επαγγελματικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα. Το IDF λειτουργεί με τους νόμους της ένοπλης σύγκρουσης», είπε ο Λέρνερ και διευκρίνισε ότι «οι νόμοι των ένοπλων συγκρούσεων δεν απαγορεύουν τη χρήση του. Δεν έχω πληροφορίες αν έχει χρησιμοποιηθεί.»

Μόλις πριν από τρεις εβδομάδες, η Human Rights Watch κατηγόρησε το Ισραήλ ότι χρησιμοποιεί βόμβες λευκού φωσφόρου στις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στη Γάζα και τον Λίβανο, λέγοντας ότι η χρήση τέτοιων όπλων θέτει τους αμάχους σε κίνδυνο σοβαρού και μακροπρόθεσμου τραυματισμού.

Υποστήριξε ότι επαλήθευσε βίντεο που τραβήχτηκαν στον Λίβανο στις 10 Οκτωβρίου και στη Γάζα μια μέρα αργότερα που δείχνουν «πολλαπλές εκρήξεις λευκού φωσφόρου που εκτοξεύτηκε από πυροβολικό πάνω από το λιμάνι της Γάζας και δύο αγροτικές τοποθεσίες κατά μήκος των συνόρων Ισραήλ-Λιβάνου».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.