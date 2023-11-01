Λογαριασμός
Εκπρόσωπος IDF για βόμβες φωσφόρου: «Ο νόμος δεν τις απαγορεύει»

Η Human Rights Watch έχει κατηγορήσει το Ισραήλ ότι χρησιμοποιεί βόμβες λευκού φωσφόρου στις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στη Γάζα και τον Λίβανο

Λευκός_φώσφορος

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιεί το Ισραήλ στον πόλεμο στη Γάζα βόμβες λευκού φωσφόρου ο Πίτερ Λέρνερ, εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

Ειδικότερα, ερωτηθείς  για τους ισχυρισμούς πως το Ισραήλ χρησιμοποιεί λευκό φώσφορο στις επιθέσεις του είπε ότι δεν γνωρίζει κάποια περίπτωση χρήσης του στη Γάζα, αλλά ότι «μπορεί να χρησιμοποιηθεί».

Η ουσία χρησιμοποιείται για φωτισμό τη νύχτα ή για τη δημιουργία προπέτασμα καπνού, αλλά όταν χρησιμοποιείται ως όπλο προκαλεί σημαντικά εγκαύματα.

«Θα ήμουν πολύ προσεκτικός στην προσπάθειά μου να κρίνω οποιεσδήποτε επαγγελματικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα. Το IDF λειτουργεί με τους νόμους της ένοπλης σύγκρουσης», είπε ο Λέρνερ και διευκρίνισε ότι «οι νόμοι των ένοπλων συγκρούσεων δεν απαγορεύουν τη χρήση του. Δεν έχω πληροφορίες αν έχει χρησιμοποιηθεί.»

Μόλις πριν από τρεις εβδομάδες, η Human Rights Watch κατηγόρησε το Ισραήλ ότι χρησιμοποιεί βόμβες λευκού φωσφόρου στις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στη Γάζα και τον Λίβανο, λέγοντας ότι η χρήση τέτοιων όπλων θέτει τους αμάχους σε κίνδυνο σοβαρού και μακροπρόθεσμου τραυματισμού.

Υποστήριξε ότι επαλήθευσε βίντεο που τραβήχτηκαν στον Λίβανο στις 10 Οκτωβρίου και στη Γάζα μια μέρα αργότερα που δείχνουν «πολλαπλές εκρήξεις λευκού φωσφόρου που εκτοξεύτηκε από πυροβολικό πάνω από το λιμάνι της Γάζας και δύο αγροτικές τοποθεσίες κατά μήκος των συνόρων Ισραήλ-Λιβάνου».
 

