Ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας Σαλμάν μπιν Αμπντουλαζίζ θα υποβληθεί σήμερα σε ιατρικές εξετάσεις λόγω υψηλού πυρετού και πόνου στις αρθρώσεις, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SPA.

Οι εξετάσεις θα γίνουν στη βασιλική κλινική στο Παλάτι Αλ Σάλαμ στην Τζέντα. Ο 88χρονος βασιλιάς είχε εισαχθεί τελευταία φορά στο νοσοκομείο τον Απρίλιο για έλεγχο ρουτίνας, είχε μεταδώσει τότε η κρατική τηλεόραση.

Ο βασιλιάς Σαλμάν, θεματοφύλακας των πιο ιερών τόπων του Ισλάμ, ανέβηκε στον θρόνο της χώρας με τις μεγαλύτερες εξαγωγές πετρελαίου στον κόσμο το 2015, αφού διετέλεσε για πάνω από διόμισι χρόνια πρίγκιπας διάδοχος και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

