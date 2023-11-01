Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ συμμετείχαν σε ένα πάρτι για το Halloween χθες το βράδυ, καθώς εμφανίστηκαν μαζί δημόσια για πρώτη φορά μετά από επτά μήνες.

Κάνοντας μια μεγαλειώδη είσοδο με την επιτυχία των Metallica «Enter Sandman», ο Τραμπ επέλεξε να μην μεταμφιεστεί, φορώντας κοστούμι και παραδοσιακή κόκκινη γραβάτα, ενώ το πλήθος ζητωκραύγαζε. Η Μελάνια φόρεσε ένα μαύρο φόρεμα, συνδυασμένο με τσόκερ στον λαιμό.

Η εμφάνισή της αποτελεί έκπληξη για πολλούς, καθώς η πρώην πρώτη Κυρία απουσιάζει ιδιαίτερα από πολλές στιγμές ορόσημο τον τελευταίο καιρό, συμπεριλαμβανομένων όλων των κατηγοριών του Τραμπ φέτος. Το ζευγάρι εθεάθη για τελευταία φορά το Πάσχα, όταν γευμάτισαν μαζί στο κλαμπ Palm Beach.

Το ζευγάρι εμφανίστηκε χαλαρό καθώς περπατούσε στην τραπεζαρία, παρά το γεγονός ότι αρκετά βασικά μέλη της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων των γιων του Τραμπ, Ντόναλντ Τζούνιορ και Έρικ, ετοιμάζονται να καταθέσουν στη δίκη του πατέρα τους για απάτη στη Νέα Υόρκη τις επόμενες δύο ημέρες.

Ο πρώην πρόεδρος εθεάθη να αναλαμβάνει καθήκοντα DJ, επιλέγοντας τραγούδια από μια λίστα αναπαραγωγής του Spotify, ενώ οι καλεσμένοι χόρευαν γύρω του.

Αν και ο Donald Jr πρόκειται να καταθέσει σε δικαστήριο του Μανχάταν, η σύντροφός του, Kimberly Guilfoyle, έδειχνε ατάραχη, καθώς ήταν επίσης παρούσα στο πάρτι στη Φλόριντα.

Donald Trump and wife Melania are seen together for the first time in SEVEN MONTHS at a Mar-a-Lago Halloween Party - as sons Don Jr. and Eric prepare to take the stands in NYC fraud trial TOMORROW https://t.co/FpbjOLujeA pic.twitter.com/dNeQBXXhut — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) November 1, 2023

Πηγή: skai.gr

