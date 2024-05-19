Έκθεση για τον «Πρίγκιπα των Χρυσοχόων» στη Βενετία

Η ιστορία του ιταλικού οίκου πολυτελών κοσμημάτων Maison Buccellati μπορεί να ανάγεται στο Μιλάνο του 1919, αλλά επέλεξε τη Βενετία, την ιταλική πόλη που φημίζεται για την εξαίσια παράδοση χρυσοχοΐας για να φιλοξενήσει μια μεγάλη αναδρομική έκθεση με τίτλο «The Prince of Goldsmiths: Buccellati Rediscovering the Classics».

Η έκθεση στο νησί Τζουντέκα της Βενετίας, στην αίθουσα Oficine 800 τιμά τη λαμπρή 100 και πλέον χρόνων ιστορία του Buccellati, συνδυάζοντας τις δημιουργίες από χρυσό και ασήμι των μελών της οικογένειας με τα θέματα και τα αριστουργήματα της κλασικής ιταλικής τέχνης σε σύγχρονες εγκαταστάσεις βίντεο.

Η έκθεση παραγωγής του Balich Wonder Studio, την οποία επιμελήθηκε η Άλμπα Καπελιέρι εστιάζει στα χαρακτηριστικά θέματα των δημιουργιών του Buccellati, αναδεικνύοντας τη μαεστρία και την αξία του «κλασικού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.