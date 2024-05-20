Ουκρανία: Τουλάχιστον 11 νεκροί στην περιφέρεια του Χαρκόβου από ρωσικά πυρά

Τουλάχιστον έντεκα νεκροί είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός των βομβαρδισμών που έπληξαν την Κυριακήτην περιφέρεια του Χαρκόβου στη βορειοανατολική Ουκρανία, η οποία είναι στο στόχαστρο της νέας ρωσικής επίθεσης από τις 10 Μαΐου, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η χερσαία επίθεση που εξαπέλυσε ο ρωσικός στρατός σε αυτή τη συνοριακή περιοχή, μετά την κλιμάκωση των αεροπορικών επιθέσεων, του επέτρεψε να καταγράψει τα σημαντικότερα εδαφικά κέρδη του από τα τέλη του 2022. Η ρωσική προέλαση έχει πλέον σταματήσει, δηλώνει το Κίεβο, και διαψεύδει η Μόσχα.

Την Κυριακή, έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους μια έγκυος, έχασαν τη ζωή τους, ένας φέρεται ως αγνοούμενος και άλλοι 27 τραυματίστηκαν όταν ένα κέντρο ψυχαγωγίας στην περιφέρεια του Χαρκόβου, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, επλήγη από πυραύλους που προήλθαν από τη γειτονική ρωσική περιοχή Μπέλγκοροντ, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

"Ανάμεσα στους τραυματίες είναι ένας αστυνομικός και ένας οδηγός ασθενοφόρου που έσπευσαν να βοηθήσουν τους ανθρώπους μετά την πρώτη επίθεση", εξήγησε η εισαγγελία στο Χάρκοβο, κατηγορώντας τους Ρώσους ότι "για άλλη μια φορά" κατέφυγαν στη φονική τακτική των διαδοχικών πληγμάτων.

Η ίδια τοποθεσία έγινε στην πραγματικότητα στόχος 20 λεπτά μετά την άφιξη των δυνάμεων της τάξης και των διασωστών, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα κατηγορηθεί ότι πραγματοποιεί διπλά πλήγματα, που συνίστανται στον βομβαρδισμό ενός μέρους μια πρώτη φορά και ακολουθεί μια δεύτερη, όταν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών έχουν φτάσει στο σημείο.

Λίγο αργότερα, πέντε άμαχοι έχασαν τη ζωή τους και εννέα τραυματίστηκαν από βολές πολλαπλών εκτοξευτών ρουκετών εναντίον των χωριών Νοβοοσινόβε και Κιβσαρίβκα, δήλωσε ο περιφερειάρχης του Χαρκόβου Όλεχ Σινεχούμποφ.

- "Τρομοκρατούν τον πληθυσμό" -

Ο ρωσικός στρατός επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να "τρομοκρατήσει" τον πληθυσμό, αντέδρασε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας "δύο Patriot για το Χάρκιβ", αμερικανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που "θα αλλάξουν ριζικά την κατάσταση".

Τα ρωσικά στρατεύματα δεν κατάφεραν το 2022 να καταλάβουν την περιφέρεια του Χαρκόβου. Όμως πολύ πρόσφατα άνοιξαν ένα νέο μέτωπο εκεί με πυρά πυροβολικού και αεροπορικές επιδρομές, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Ο εχθρός κατάφερε να προωθηθεί πέντε έως δέκα χιλιόμετρα κατά μήκος των βορειοανατολικών συνόρων πριν τον σταματήσουν οι Ουκρανοί, διαβεβαίωσε ο Ζελένσκι την Παρασκευή σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

