IDF: Νέα βίντεο από τις Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις από γη, ουρανό και θάλασσα κατά της Χαμάς

Καταστράφηκαν δεκάδες στόχοι της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων σημείων παρατήρησης, αντιαρματικών ομάδων και εκτοξευτών, πλοίων και στρατιωτικών θέσεων, αναφέρουν οι Ισραηλινές Δυνάμεις

Πόλεμος στο Ισραήλ

Βίντεο από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα ο IDF.

Οι Ισραηλινοί δείχνουν βομβαρδισμούς και εικόνες από τις Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις από γη, ουρανό και θάλασσα κατά της Χαμάς, τονίζοντας ότι «ταυτόχρονα με την επέκταση των χερσαίων επιχειρήσεων των χερσαίων δυνάμεων, πραγματοποιείται πολυένοπλη συνδυασμένη προσπάθεια μαζί με το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία, προκειμένου να εξουδετερωθούν οι χερσαίες επιθέσεις και να ζημιωθεί σημαντικά η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς».

Παράλληλα, στο βίντεο παρακάτω αναφέρουν ότι «στις επιθέσεις αυτές καταστράφηκαν δεκάδες στόχοι της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων σημείων παρατήρησης, αντιαρματικών ομάδων και εκτοξευτών, πλοίων και στρατιωτικών θέσεων».

Δείτε τα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα: 

Πηγή: skai.gr

TAGS: πόλεμος Ισραήλ Μεσανατολικό Πόλεμος στο Ισραήλ
