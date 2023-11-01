Βίντεο από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα ο IDF.

Οι Ισραηλινοί δείχνουν βομβαρδισμούς και εικόνες από τις Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις από γη, ουρανό και θάλασσα κατά της Χαμάς, τονίζοντας ότι «ταυτόχρονα με την επέκταση των χερσαίων επιχειρήσεων των χερσαίων δυνάμεων, πραγματοποιείται πολυένοπλη συνδυασμένη προσπάθεια μαζί με το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία, προκειμένου να εξουδετερωθούν οι χερσαίες επιθέσεις και να ζημιωθεί σημαντικά η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς».

במקביל להרחבת הפעילות הקרקעית של כוחות היבשה, מתקיים מאמץ רב זרועי משולב יחד עם זרוע הים וחיל האוויר, על מנת לנטרל איומיים קרקעיים ולפגוע משמעותית בארגון הטרור חמאס>> pic.twitter.com/HuRVONPhT2 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 1, 2023

Παράλληλα, στο βίντεο παρακάτω αναφέρουν ότι «στις επιθέσεις αυτές καταστράφηκαν δεκάδες στόχοι της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων σημείων παρατήρησης, αντιαρματικών ομάδων και εκτοξευτών, πλοίων και στρατιωτικών θέσεων».

Δείτε τα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα:

בתקיפות אלו, הושמדו עשרות מטרות של ארגון הטרור חמאס, ביניהן עמדות תצפית, חוליות ומשגרי נ"ט, כלי שיט ומוצבים צבאיים. כמו כן, חוסלו מחבלים, נמענו חדירות לשטח ישראל וסוכלו אירועי טרור>> pic.twitter.com/mRomin8qTZ — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 1, 2023

Πηγή: skai.gr

