Λήγουν τα σαμπουάν και τα conditioner;

Ίσως λούζεις και φροντίζεις τα μαλλιά σου μόνο μία φορά την εβδομάδα ή εναλλάσσεις διάφορα προϊόντα περιποίησης.

Όπως και να έχει, ένα μπουκάλι σαμπουάν ή conditioner μπορεί να παραμείνει στο μπάνιο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αυτό μπορεί να φαίνεται πρακτικό, αλλά προκύπτει ένα σημαντικό ερώτημα: Μπορούν το σαμπουάν και το conditioner να λήξουν;

Η απάντηση είναι ναι, το σαμπουάν και το conditioner λήγουν και είναι κακή ιδέα να τα χρησιμοποιήσεις μετά τη λήξη τους.

Υπάρχουν ορισμένα σημάδια που δείχνουν ότι το σαμπουάν ή το conditioner έχει λήξει:

Διαχωρισμός συστατικών

Όταν ορισμένα χημικά συστατικά διαχωρίζονται, θα παρατηρήσεις τα συστατικά να σχηματίζουν στρώματα, με τα έλαια στην κορυφή και το νερό σε ένα ξεχωριστό στρώμα.

Αλλαγές στην υφή ή στο χρώμα

Αν τα συντηρητικά δεν είναι πλέον αποτελεσματικά, το προϊόν μπορεί να μην είναι σταθερό. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή του χρώματος ή σε αποχρωματισμό του προϊόντος.

Δυσάρεστη οσμή

Εάν το προϊόν αρχίσει να μυρίζει άσχημα ή να έχει μια αφύσικη οσμή, αυτό είναι ένα σαφές σημάδι ότι πρέπει να το πετάξεις.

Χρησιμοποιώντας σαμπουάν ή conditioner που έχουν λήξει, μπορεί να προκληθεί ζημιά στα μαλλιά και στο τριχωτό της κεφαλής σου, οπότε είναι σημαντικό να είσαι προσεκτικός και να τα αντικαθιστάς όταν παρατηρήσεις τα παραπάνω σημάδια.

