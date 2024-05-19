«Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τη Συμφωνία των Πρεσπών (της Βόρειας Μακεδονίας) με την Ελλάδα και είναι απογοητευμένες που η πρόεδρος Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα-Ντάβκοβα δεν χρησιμοποίησε το συνταγματικό όνομα Βόρεια Μακεδονία κατά την ορκωμοσία της, δήλωσε σήμερα από τα Σκόπια η υφυπουργός Δημόσιας Διπλωματίας και Δημοσίων Σχέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Ελίζαμπεθ 'Αλεν, η οποία πραγματοποιεί τις ημέρες αυτές περιοδεία σε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

«Φυσικά, υποστηρίζουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών και απογοητευτήκαμε όταν είδαμε ότι η πρόεδρος δεν χρησιμοποίησε το πλήρες και επίσημο όνομα Βόρεια Μακεδονία. Θα δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση. Είμαστε σε διαρκή διάλογο με την υπό σχηματισμό κυβέρνηση. Ως εκ τούτου δεν θα ήθελα να προκαταλάβω για κάποια συνέπεια εδώ, αλλά, φυσικά ελπίζουμε και ενθαρρύνουμε τη νέα ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας να τηρήσει τις διεθνείς συμφωνίες» δήλωσε στην ιστοσελίδα των Σκοπίων, "SDK", η υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σημειώνεται, ότι η νέα πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα (η οποία στις προεδρικές εκλογές της 8ης Μαΐου εξελέγη νέα πρόεδρος της χώρας, ως υποψήφια του δεξιού κόμματος VMRO-DPMNE), κατά την ορκωμοσία της, στις 12 Μαϊου αποκάλεσε τη χώρα ως «Μακεδονία», παρά το γεγονός ότι στο κείμενο του όρκου, το οποίο υπαγόρευσε ο πρόεδρος της απερχόμενης Βουλής, Γιόβαν Μίτρεσκι, καλώντας την Σιλιάνοφσκα να το επαναλάβει, η χώρα αναφερόταν ως «Βόρεια Μακεδονία».

Η ενέργεια αυτή της νέας πρόεδρου της Βόρειας Μακεδονίας προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις της ελληνικής πλευράς, ενώ αποδοκιμάστηκε από την ΕΕ, τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.

Πηγή: skai.gr

