Συντριβή ελικοπτέρου του προέδρου του Ιράν: Τουρκικό drone εντόπισε «πηγή θερμότητας»

Τουρκικό τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένα εναέριο όχημα τύπου Akıncı εντόπισε «πηγή θερμότητας που υπάρχουν υποψίες πως είναι τα συντρίμμια ελικοπτέρου που μετέφερε τον ιρανό πρόεδρο (Εμπραχίμ) Ραϊσί» και «οι συντεταγμένες κοινοποιήθηκαν στις ιρανικές αρχές», ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu μέσω X, μεταφορτώνοντας βίντεο θερμικής κάμερας.

Η Τουρκία έστειλε 32 διασώστες και έξι οχήματα στο Ιράν για να συμμετάσχουν στις έρευνες για τον εντοπισμό του ελικοπτέρου του προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί, ανακοίνωσε χθες βραδυ η κυβερνητική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών και εκτάκτων καταστάσεων (AFAD).

"Τριάντα δύο μέλη εξειδικευμένου προσωπικού στην έρευνα και διάσωση στο βουνό και έξι οχήματα αναπτύχθηκαν" από τα κέντρα του Βαν και του Ερζερούμ, στην ανατολική Τουρκία, ανακοίνωσε η AFAD σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, διευκρινίζοντας ότι η Τεχεράνη είχε ζητήσει επίσης την υποστήριξη ενός ελικοπτέρου κατάλληλα εξοπλισμένου για νυχτερινές έρευνες.

Ομάδες από δεκαπέντε μέλη η καθεμία είναι επίσης "σε ετοιμότητα" σε Άγκυρα, Ντιγιάρμπακιρ και Κόνια (Ικόνιο), πρόσθεσε η AFAD.

Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος Akinci και ένα ελικόπτερο Cougar εξοπλισμένο με δυνατότητες νυχτερινής όρασης αναπτύχθηκαν επίσης, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Παράλληλα η Μόσχα ανακοινωσε ότι η Ρωσία θα αναπτύξει ομάδα έρευνας και διάσωσης στο Ιράν που θα συμμετάσχει στις έρευνες

«Κατόπιν αιτήματος της ιρανικής πλευράς, διασώστες του ρωσικού υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων θα βοηθήσουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης» σε εξέλιξη μετά τη συντριβή του Bell 212 στο οποίο επέβαιναν ο αρχηγός του κράτους και ο ΥΠΕΞ, εξήγησε το υπουργείο μέσω Telegram.

Η ομάδα «κατευθύνεται στην Ταμπρίζ», στο βορειοδυτικό Ιράν, και τη συγκροτούν «47 ειδικοί με τον απαραίτητο εξοπλισμό, οχήματα παντός εδάφους και ελικόπτερο Bo-105», διευκρίνισε η Μόσχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

