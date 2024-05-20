Έκτακτη κυβερνητική συνεδρίαση στην Τεχεράνη - Περιορίζεται η περιοχή έρευνας

Η ιρανική κυβέρνηση συνεδρίασε εκτάκτως υπό τον πρώτο αντιπρόεδρο Μουχάμαντ Μουχμπάρ μετά τη συντριβή νωρίτερα χθες Κυριακή του ελικοπτέρου τύπου Bell 212 στο οποίο επέβαιναν ο πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί και ο υπουργός Εξωτερικών Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν, μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ.



Η κυβέρνηση ενέκρινε περαιτέρω κινητοποίηση στο πλαίσιο της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, την οποία περιπλέκουν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Κάπου 65 ομάδες συμμετέχουν σ’ αυτές, συμπεριλαμβανομένου προσωπικού των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Πηγή: skai.gr

Βάσει του ισχύοντος πρωτοκόλλου ο κ. Μουχμπάρ, 69 ετών, θα αναλάβει πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε περίπτωση θανάτου του κ. Ραϊσί.Στο μεταξύ το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν IRNA μετέδωσε ότι αν και δεν έχει ακόμα εντοπιστεί το ελικόπτερο, έχει περιοριστεί η περιοχή της έρευνας και έχει ακτίνα 2 χιλιομέτρων.Η ιρανική τηλεόραση έδειξε νωρίτερα πλάνα με διασώστες να περπατούν σε απότομες πλαγιές με βροχή, ομίχλη και σκοτάδι.

