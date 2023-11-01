«Πυρά» κατά του ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου και όσων στηρίζουν το Ισραήλ στον πόλεμο εξαπέλυσε ο ηγέτης της Χαμάς,Ισμαήλ Χανίγιε σε τηλεοπτική του ομιλία.

Ο Χανιγιέ υποστήριξε ότι όσοι υποστηρίζουν το Ισραήλ στον πόλεμο «επιλέγουν τη λάθος πλευρά της ιστορίας» και πρόσθεσε ότι «η περιοχή δεν θα είναι ασφαλής ή σταθερή όσο ο λαός μας δεν αποκτήσει την ελευθερία του και την ανεξαρτησία του».

Αναφερόμενος στον Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι ήθελε «να στρέψει τα μάτια του κόσμου από την ενοχή του» και είπε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να σταματήσουν να υποστηρίζουν «αυτή τη φασιστική κυβέρνηση και ... να σταματήσουν να εμποδίζουν τις διεθνείς προσπάθειες» για την επίτευξη ανθρωπιστικής εκεχειρίας.

Το Reuters αναφέρει επίσης, ότι ο ηγέτης της Χαμάς κάλεσε τον κόσμο να συνεχίσει τις διαμαρτυρίες του, ιδιαίτερα στη Δύση, για να ασκήσει πίεση στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.

Τέλος, μιλώντας για τους ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας ο Χανιγιέ είπε ότι υπόκεινται στον ίδιο «θάνατο και την ίδια καταστροφή» που έχουν αντιμετωπίσει οι Παλαιστίνιοι. Υπενθυμίζεται ότι η Χαμάς ανακοίνωσε χθες ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται να απελευθερώσουν κι άλλους ομήρους αλλά όχι ισραηλινούς.

Πηγή: skai.gr

