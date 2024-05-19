Η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε σήμερα την ευθύνη για την επίθεση ενόπλων εναντίον τουριστών στην επαρχία Μπαμιγιάν του κεντρικού Αφγανιστάν, ανακοίνωσε η τζιχαντιστική οργάνωση στο κανάλι της στο Telegram.

Ο απολογισμός των θυμάτων της επίθεσης στην τουριστική αυτή πόλη ήταν έξι νεκροί, σύμφωνα με το αφγανικό υπουργείο Εσωτερικών, μεταξύ των οποίων ήταν τρεις Ισπανοί και τρεις Αφγανοί.

Σύμφωνα με ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών, τρεις Ισπανοί τουρίστες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον ένας Ισπανός τραυματίστηκε στην επίθεση αυτή.

Πηγή: skai.gr

