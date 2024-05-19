Λογαριασμός
Λαμία: Πυρκαγιά στο εργοστάσιο που ετοίμασε τα σχολικά γεύματα των μαθητών που έπαθαν μαζική δηλητηρίαση

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

Λαμία: Πυρκαγιά στο εργοστάσιο που ετοίμασε τα γεύματα μαθητών με δηλητηρίαση

Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα πυρκαγιά σε εργοστάσιο στην Βιομηχανική Περιοχή της Λαμίας. 

Όπως αναφέρει η πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 18 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο εργοστάσιο είχε ετοιμάσει πριν από δυο ημέρες τα σχολικά γεύματα από τα οποία προκλήθηκε μαζική τροφική δηλητηρίαση σε μαθητές σχολείων της περιοχής.

