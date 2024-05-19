Λαμία: Πυρκαγιά στο εργοστάσιο που ετοίμασε τα γεύματα μαθητών με δηλητηρίαση

Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα πυρκαγιά σε εργοστάσιο στην Βιομηχανική Περιοχή της Λαμίας.

Όπως αναφέρει η πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 18 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο εργοστάσιο είχε ετοιμάσει πριν από δυο ημέρες τα σχολικά γεύματα από τα οποία προκλήθηκε μαζική τροφική δηλητηρίαση σε μαθητές σχολείων της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

