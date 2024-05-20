Ο ένοπλος που τραυμάτισε πολύ σοβαρά τον σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο την περασμένη Τετάρτη ενδέχεται τελικά να μην έδρασε μόνος, εκτίμησε χθες Κυριακή ο υπουργός Εσωτερικών Ματούς Σουτάι Εστόκ μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Μπρατισλάβα.

«Έχουμε συγκροτήσει ομάδα έρευνας η οποία θα εξετάσει επίσης την εκδοχή ότι δεν επρόκειτο για ‘μοναχικό λύκο’», ανέφερε ο υπουργός.

Μια από τις «ενδείξεις» πως ο δράστης είχε συνεργούς είναι πως περιεχόμενο που ήταν αναρτημένο στον προσωπικό του λογαριασμό στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook διαγράφτηκε ενώ κρατείτο από την αστυνομία και δεν είχε πρόσβαση, εξήγησε.

Ο κ. Φίτσο είναι εκτός κινδύνου αλλά ακόμη σε σοβαρή κατάσταση μετά την απόπειρα κατά της ζωής του, δήλωσε νωρίτερα χθες ο υπουργός Άμυνας και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ρόμπερτ Κάλινιακ στο δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων TASR.

Ο ένοπλος που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον 59χρονο σλοβάκο πρωθυπουργό, λογοτέχνης, παραμένει υπό κράτηση έπειτα από αυτό που οι αρχές χαρακτήρισαν έγκλημα με «πολιτικό» κίνητρο.

Ο υπουργός Εσωτερικών Εστόκ απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση σε «όλα τα τρολ» στο διαδίκτυο που επιχαίρουν για την απόπειρα ή διασπείρουν μηνύματα μίσους και διεγείρουν περαιτέρω βίας, τονίζοντας πως οι αρχές θα ενεργήσουν, θα βρουν τους «αγκιτάτορες» και θα φροντίσουν να λογοδοτήσουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

