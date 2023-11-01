Τις «προσεχείς ημέρες» και σταδιακά η αποχώρηση Βρετανών από τη Λωρίδα της Γάζας

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Το Foreign Office στο Λονδίνο γνωστοποίησε πως το πέρασμα της Ράφα μεταξύ Λωρίδας της Γάζας και Αιγύπτου θα παραμένει ανοιχτό για «ελεγχόμενες και χρονικά περιορισμένες περιόδους», ώστε να επιτραπεί σε «συγκεκριμένες ομάδες» ξένων υπηκόων και τραυματιών να εγκαταλείψουν τη Γάζα.

Επομένως, πρόσθεσε το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, το πιθανότερο είναι η αποχώρηση των Βρετανών υπηκόων από περιοχή «να λάβει χώρα σε στάδια τις προσεχείς ημέρες».

Κλιμάκια του Foreign Office βρίσκονται στην περιοχή ώστε να συνδράμουν τους Βρετανούς που θα περάσουν στην Αίγυπτο.

Η αποκεντρωμένη κυβέρνηση της Σκωτίας, εξάλλου, επιβεβαίωσε πως στη λίστα με τους πρώτους περίπου 500 ανθρώπους που έχει συμφωνηθεί πως θα επιτραπεί να εγκαταλείψουν τη Γάζα δεν υπάρχουν ονόματα Βρετανών πολιτών.

Μεταξύ των παγιδευμένων στην περιοχή Βρετανών είναι και τα πεθερικά του Πρωθυπουργού της Σκωτίας Χάμζα Γιούσαφ. Στην πιο πρόσφατη επικοινωνία με την κόρη τους Νάντια το πρωί της Τετάρτης είπαν πως ξέμεναν γρήγορα από προμήθειες και πως δεν είχαν πρόσβαση σε πόσιμο νερό.

Πηγή: skai.gr

