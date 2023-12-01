Η γραβάτα του Καρόλου: Ήταν έμμεσο μήνυμα στον Σούνακ για Γλυπτά Παρθενώνα;

Οι ενδηματολογικές επιλογές του Καρόλου, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στην σύνοδο κορυφής COP28 στο Ντουμπάι έχουν προκαλέσει σωρεία σχολίων σχετικά με το εάν αποτελούν επί της ουσίας ένα έμμεσο μήνυμα του υπέρ της Ελλάδας, στο περιθώριο της ακύρωσης της προγραμματισμένης συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από τον Σούνακ.

Όπως αποτυπώνεται στα σχετικά καρέ ο Κάρολος φορά μια γραβάτα με γαλανόλευκα μοτίβα και την ελληνική σημαία.

Δεδομένου ότι τα μέλη της βασιλικής οικογένειας εκφράζουν την άποψή τους δημοσίως μόνο σημειολογικά, η επιλογή της «ελληνικής γραβάτας» από τον Κάρολο την δεδομένη στιγμή, λίγες ημέρες μετά την στάση του Ρϊσι Σούνακ απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή τα Γλυπτά του Παρθενώνα θεωρήθηκε ότι λέει πολλά.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα αποτυπώνουν μάλιστα τον Βρετανό Μονάρχη να φορά την συγκεκριμένη γραβάτα ενώ συνομιλεί με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Rishi Sunak.

Η Daily Mail επεσήμανε ότι, ο ελληνικός Τύπος δεν άφησε τις φωτογραφίες αυτές ασχολίαστες ισχυριζόμενος ότι η στυλιστική επιλογή αυτή θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως μια «χειρονομία υποστήριξης» προς την Ελλάδα και τον αγώνα που πραγματοποιεί για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα που αφαιρέθηκαν βίαια από τον Λόρδο Έλγιν και βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο.

Πηγή από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ σχολίασε πάντως ότι ο Κάρολος φόρεσε την ίδια γραβάτα και την περασμένη εβδομάδα, πριν από την ακύρωση της συνάντησης, δηλαδή.

Την ίδια ώρα εκπρόσωποι της βρετανικής κυβέρνησης, σύμφωνα με το Reuters, αρνούνται να σχολιάσουν.

Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης σημείωσαν ότι, εκτός από τη γαλανόλευκη γραβάτα ο Κάρολος φόρεσε ένα μπλε και άσπρο μαντήλι που προεξείχε από την τσέπη του σακακιού του.

«Την εβδομάδα που ο Ρίσι Σουνάκ ακύρωσε την συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό με αφορμή το αίτημα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, ο βασιλιάς Κάρολος φαίνεται να έχει επιλέξει να φορέσει μια πολύ ενδιαφέρουσα γραβάτα στην συνάντηση με τον τον κύριο Σουνάκ στο Ντουμπάι σήμερα, σχολιάζει πάντως ο Royal Editor, της τηλεόρασης ITV, Chris Ship, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Μάλιστα, η Daily Mail σχολίασε την θέση που πήρε ο Ρίσι Σούνακ στην καθιερωμένη «οικογενειακή» φωτογραφία όσων συμμετείχαν στη Διάσκεψη, γράφοντας ότι ο βρετανός πρωθυπουργός ήταν πίσω και από τον Εντι Ράμα!

«Ο κ. Σούνακ έμεινε πίσω στην φωτογραφία των ηγετών στη διάσκεψη σήμερα το πρωί. Μάλιστα τον έβαλαν πίσω και από τον Αλβανό πρωθυπουργό, Έντι Ράμα. Ως αρχηγός κράτους, ο βασιλιάς Κάρολος βρισκόταν στην πρώτη σειρά της ομάδας κοντά στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν» ανέφερε η βρετανική ταμπλόιντ.

«Η Γη δεν μας ανήκει, εμείς ανήκουμε στην Γη»

Ο βασιλιάς Κάρολος απηύθυνε έκκληση προς τους ηγέτες που συμμετέχουν στην φετινή COP28 στο Ντουμπάι να γίνει αυτή η 28η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα ένα σημείο καμπής ανάλογο με την συμφωνία του Παρισιού για την επιτάχυνση της κλιματικής δράσης, καθώς οι χώρες ξεκινούν δύο εβδομάδες εντατικών διαπραγματεύσεων για το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τον άνθρακα.

«Τα ρεκόρ καταρρίπτονται τόσο συχνά που γινόμαστε απαθείς σε ό,τι ακούμε», είπε ο βασιλιάς Κάρολος κατά την πρώτη του πρώτη του ομιλία ως μονάρχη για το Κλίμα από το βήμα της COP28 στην οποία συμμετέχει και όπου εκπροσωπεί την βρετανική κυβέρνηση, έπειτα από πρόσκληση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

«Προσεύχομαι με όλη μου την καρδιά η φετινή COP28 να είναι μία ακόμη αποφασιστική καμπή προς μια πραγματική μεταβολή», καθώς ο κόσμος «δεν βρίσκεται στον σωστό δρόμο» στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής και η παγκόσμια οικονομία θα κινδυνεύσει αν δεν υπάρξει ταχεία περιβαλλοντική επανόρθωση, δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.