Ισραηλινές δυνάμεις: Σορός ομήρου εντοπίστηκε στη Λωρίδα της Γάζας

Η σορός του ομήρου Ofir Tzarfati z”l εντοπίστηκε πρόσφατα από τις Ισραηλινές δυνάμεις του IDF και του ISA στη Λωρίδα της Γάζας και μεταφέρθηκε στο Ισραήλ, ανακοίνωσαν οι ίδιες.

Όπως αναφέρουν, μετά την ταυτοποίηση του Ofir Tzarfati z”l την Τετάρτη (29 Νοεμβρίου) από ιατρικούς αξιωματούχους, στρατιωτικούς ραβίνους, το Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής και την Ισραηλινή Αστυνομία, οι Ισραηλινές δυνάμεις (IDF) και εκπρόσωποι της αστυνομίας ενημέρωσαν την οικογένεια του Ofir Tzarfati z”l για τον θάνατό του. Ο Οφίρ απήχθη στις 7 Οκτωβρίου από την περιοχή του πάρτι στο Ρεΐμ.

«Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η αποστολή μας είναι να εντοπίσουμε και να επιστρέψουμε τους ομήρους στα σπίτια τους. Οι IDF και ISA εργάζονται σε πλήρη συντονισμό με τους αρμόδιους εθνικούς φορείς και φορείς ασφαλείας και θα συνεχίσουν μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο», υπογραμμίζουν στην ανακοίνωσή τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.