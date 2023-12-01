«Δειλούς» αποκάλεσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, 'Αντονι Μπλίνκεν και τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, επειδή αυτοί δεν παρέμειναν στα Σκόπια για να συμμετάσχουν στην υπουργική διάσκεψη του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), που διεξάγεται χθες και σήμερα στην πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας.

Οι κ.κ. Μπλίνκεν και Μπορέλ μετέβησαν στα Σκόπια την Τετάρτη το απόγευμα όπου παρέμειναν για μερικές ώρες και στη συνέχεια αναχώρησαν (ο πρώτος για το Ισραήλ, ο δεύτερος για τις Βρυξέλλες) λίγο προτού φθάσει στα Σκόπια ο Σεργκέι Λαβρόφ.

«Ο συνάδελφός μου Μπλίνκεν απέφυγε την διάσκεψη, αλλά εγώ είμαι εδώ. Ο Μπλίνκεν έφυγε, ο Μπορέλ έφυγε. Γιατί το έκαναν αυτό; Μάλλον ήθελαν να τονίσουν την πρόθεσή τους να απομονώσουν τη Ρωσία, αλλά νομίζω ότι απλώς ενήργησαν δειλά. Φοβόντουσαν κάθε ειλικρινή συνομιλία που στηρίζεται σε επιχειρήματα» ανέφερε ο Σεργκέι Λαβρόφ, σε συνέντευξη Τύπου, σήμερα στα Σκόπια.

Ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΑΣΕ, Μάικλ Κάρπεντερ, σχολιάζοντας τις αναφορές αυτές του Σεργκέι Λαβρόφ σημείωσε ότι η Ρωσία παραμένει απομονωμένη στον ΟΑΣΕ και κανείς δεν υποστηρίζει τη στρατιωτική της επίθεση στην Ουκρανία.

«Κανείς δεν θέλει να ακούσει τα ψέματα, την παραπληροφόρηση και την προπαγάνδα του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ» πρόσθεσε ο Κάρπεντερ.

Οι υπουργοί Εξωτερικών ή εκπρόσωποι τους των 57 χωρών του ΟΑΣΕ που συμμετείχαν στη διάσκεψη αυτή αποφάσισαν ομόφωνα σήμερα να αναλάβει η Μάλτα την προεδρία του Οργανισμού για το 2024.

Αρχικά, μόνο η Εσθονία είχε θέσει υποψηφιότητα να αναλάβει την προεδρία του ΟΑΣΕ για το 2024, όμως η Ρωσία έθεσε βέτο επειδή η βαλτική χώρα κατηγορεί τη Μόσχα για τον πόλεμο στην Ουκρανία.Τελικά επελέγη η Μάλτα να αποτελέσει την προεδρεύουσα του Οργανισμού για το επόμενο έτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

