Ερντογάν: «Πολύ αρνητική» η επανέναρξη των επιθέσεων του Ισραήλ στη Γάζα

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε στον ομόλογό του των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), σεΐχη Μοχάμεντ Μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, ότι είναι «πολύ αρνητική» η επανέναρξη των επιθέσεων του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του Τούρκου προέδρου.

Οι ηγέτες της Τουρκίας και των ΗΑΕ συναντήθηκαν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της COP28 στο Ντουμπάι. Ο Ερντογάν είχε επίσης συναντήσεις με τους πρωθυπουργούς της Ιαπωνίας και της Ιταλίας για να συζητήσουν την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και με τον ομόλογό του από το Ουζμπεκιστάν, ανέφερε η τουρκική προεδρία.

«Ο πρόεδρος Ερντογάν, ο οποίος τόνισε ότι η επανέναρξη των συγκρούσεων είναι πολύ αρνητική, δήλωσε ότι η Τουρκία εργάζεται για να επιτύχει μια διαρκή κατάπαυση του πυρός και για να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα», υπογραμμίζει η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι ο Ερντογάν τόνισε επίσης ότι η Τουρκία κάνει ό,τι μπορεί για να σταματήσει η «σφαγή» του Ισραήλ αλλά ότι ο μουσουλμανικός κόσμος πρέπει να δράσει ενωμένα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

