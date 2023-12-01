Φορώντας μία γραβάτα με την ελληνική σημαία και ποσέτ (μαντηλάκι) στα γαλανόλευκα εμφανίστηκε στην 28η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα στο Ντουμπάι ο βασιλιάς Κάρολος.

Δεδομένου ότι τα μέλη της βασιλικής οικογένειας εκφράζουν την άποψή τους δημοσίως μόνο σημειολογικά, η επιλογή της «ελληνικής γραβάτας» από τον Κάρολο την δεδομένη στιγμή, λίγες ημέρες μετά την στάση του Ρϊσι Σούνακ απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή τα Γλυπτά του Παρθενώνα – λέει πολλά.

King Charles sporting a tie with the Greek flag at the #COP28 Summit only few days after 🇬🇧 PM Sunak snubbed 🇬🇷 PM Mitsotakis by cancelling their meeting. pic.twitter.com/hUDBFAXoAc — The Greek Analyst (@GreekAnalyst) December 1, 2023

Μάλιστα, στο περιθώριο της διάσκεψης, Κάρολος και Σούνακ είχαν ένα σύντομο τετ-α-τετ.

King Charles wore a 🇬🇷tie days after Sunak's blunder vs Mitsotakis. pic.twitter.com/oUXKqEJFIg — Yiannis Patrikakis (@patrikakis) December 1, 2023

Μάλιστα, η Daily Mail σχολίασε την θέση που πήρε ο Ρίσι Σούνακ στην καθιερωμένη «οικογενειακή» φωτογραφία όσων συμμετείχαν στη Διάσκεψη, γράφοντας ότι ο βρετανός πρωθυπουργός ήταν πίσω και από τον Εντι Ράμα!

«Ο κ. Σούνακ έμεινε πίσω στην φωτογραφία των ηγετών στη διάσκεψη σήμερα το πρωί. Μάλιστα τον έβαλαν πίσω και από τον Αλβανό πρωθυπουργό, Έντι Ράμα. Ως αρχηγός κράτους, ο βασιλιάς Κάρολος βρισκόταν στην πρώτη σειρά της ομάδας κοντά στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν» ανέφερε η βρετανική ταμπλόιντ.

Βασιλιάς Κάρολος: «Η Γη δεν μας ανήκει, εμείς ανήκουμε στην Γη»

Ο βασιλιάς Κάρολος απηύθυνε έκκληση προς τους ηγέτες που συμμετέχουν στην φετινή COP28 στο Ντουμπάι να γίνει αυτή η 28η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα ένα σημείο καμπής ανάλογο με την συμφωνία του Παρισιού για την επιτάχυνση της κλιματικής δράσης, καθώς οι χώρες ξεκινούν δύο εβδομάδες εντατικών διαπραγματεύσεων για το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τον άνθρακα.

«Τα ρεκόρ καταρρίπτονται τόσο συχνά που γινόμαστε απαθείς σε ό,τι ακούμε», είπε ο βασιλιάς Κάρολος κατά την πρώτη του πρώτη του ομιλία ως μονάρχη για το Κλίμα από το βήμα της COP28 στην οποία συμμετέχει και όπου εκπροσωπεί την βρετανική κυβέρνηση, έπειτα από πρόσκληση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

«Προσεύχομαι με όλη μου την καρδιά η φετινή COP28 να είναι μία ακόμη αποφασιστική καμπή προς μια πραγματική μεταβολή», καθώς ο κόσμος «δεν βρίσκεται στον σωστό δρόμο» στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής και η παγκόσμια οικονομία θα κινδυνεύσει αν δεν υπάρξει ταχεία περιβαλλοντική επανόρθωση, δήλωσε.

Ο βασιλιάς Κάρολος αναφέρθηκε στις παγκόσμιες επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής φέρνοντας ως παραδείγματα τους κυκλώνες που προσκάλεσαν τεράστιες καταστροφές σε νησιωτικές χώρες, όπως το Βανουάτου στις πλημμύρες στην Ινδία, το Μπανγκλαντές και το Πακιστάν και τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Ελλάδα.

«Ζούμε μία τρομακτική εμπειρία ταυτόχρονης μεταβολής του συνόλου των οικολογικών συνθηκών, με έναν ρυθμό που ξεπερνά τις δυνατότητες της φύσης», είπε απευθύνοντας έκκληση για την μεταρρύθμιση του παγκόσμιου χρηματο-οικονομικού συστήματος σε όφελος της ενεργειακής μετάβασης.

«Αν δεν επανορθώσουμε και δεν αποκαταστήσουμε γρήγορα την μοναδική οικονομία της Φύσης, που βασίζεται στην αρμονία και την ισορροπία, που είναι το ύστατο στήριγμά μας, η ίδια η οικονομία μας και η επιβίωση μας θα τεθεί σε κίνδυνο», προειδοποίησε ο βασιλιάς της Αγγλίας μιλώντας για την συμμετοχή στην κλιματική δράση πολυμερών οργανισμών και του ιδιωτικού τομέα, για τον ρόλο του τομέα της ασφάλισης και για την επιτάχυνση της καινοτομίας στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας.

«Η Γη δεν μας ανήκει, εμείς ανήκουμε στην Γη», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

