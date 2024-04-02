Οι ΗΠΑ «ενημέρωσαν απευθείας» το Ιράν πως δεν είχαν «καμιά ανάμιξη», ούτε διέθεταν ενημέρωση εκ των προτέρων, για την αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ σε παράρτημα της πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας στη Δαμασκό χθες Δευτέρα.

Η επιδρομή είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, ανάμεσά τους δυο ανώτατοι αξιωματικοί αυτού του επίλεκτου σώματος του ιρανικού στρατού, αναφέρει δημοσίευμα του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, ο οποίος επικαλείται πηγή του στην αμερικανική κυβέρνηση.

Η λιβανική παράταξη Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ θα «τιμωρηθεί» μετά τον θάνατο αξιωματικών των Φρουρών της Επανάστασης σε επιδρομή εναντίον παραρτήματος της πρεσβείας του Ιράν στη Δαμασκό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

