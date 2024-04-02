Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ κάλεσε σήμερα το Ισραήλ να ερευνήσει επειγόντως και να δώσει εξηγήσεις μετά τον θάνατο εργαζομένων ανθρωπιστικής οργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων Βρετανών, στη Γάζα.

Πολίτες από την Αυστραλία, τη Βρετανία και την Πολωνία ήταν μεταξύ των επτά ανθρώπων που εργάζονταν για τη World Central Kitchen και που σκοτώθηκαν σε ισραηλινό αεροπορικό χτύπημα στην κεντρική Γάζα, χθες, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση.

Ο Σούνακ δήλωσε «σοκαρισμένος και στεναχωρημένος» και είπε ότι η κυβέρνηση εργάζεται για να διασταυρώσει άμεσα όλες τις λεπτομέρειες.

«Ζητούμε από το Ισραήλ να ερευνήσει επειγόντως τι συνέβη, διότι ξεκάθαρα υπάρχουν ερωτήματα που χρειάζεται να απαντηθούν», δήλωσε ο Σούνακ σε δημοσιογράφους στη διάρκεια επίσκεψής του στη βορειοανατολική Αγγλία.

Ο ίδιος δήλωσε ότι τα μέλη των ανθρωπιστικών οργανώσεων κάνουν «εξαιρετική δουλειά» για να ανακουφίσουν τα δεινά των κατοίκων στη Γάζα.

«Πρέπει να τους επιτρέπεται να κάνουν αυτή τη δουλειά απρόσκοπτα. Και είναι καθήκον του Ισραήλ να διασφαλίσει ότι μπορούν να το κάνουν αυτό», δήλωσε ο Σούνακ.

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον δήλωσε νωρίτερα ότι η Βρετανία ζήτησε από το Ισραήλ να ερευνήσει άμεσα και να παράσχει μια «πλήρη, ξεκάθαρη εξήγηση του τι συνέβη»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.