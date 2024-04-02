Η Ρωσία θα αφαιρέσει τους Ταλιμπάν από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων

Η Ρωσία δήλωσε την Τρίτη ότι εργάζεται για να αφαιρέσει τους Ταλιμπάν από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων καθώς έχει σημαντικά θέματα να συζητήσει με τους ηγέτες του Αφγανιστάν.

«Αυτή είναι μια χώρα που είναι δίπλα μας και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο επικοινωνούμε μαζί τους», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

"Πρέπει να επιλύσουμε πιεστικά ζητήματα, αυτό απαιτεί επίσης διάλογο, επομένως από αυτή την άποψη επικοινωνούμε μαζί τους όπως σχεδόν όλοι οι άλλοι - είναι η de facto αρχή στο Αφγανιστάν".

Ο Πεσκόφ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τα «πιεστικά ζητήματα», αλλά η Ρωσία υπέστη την πιο αιματηρή επίθεση εδώ και 20 χρόνια τον περασμένο μήνα, όταν ένοπλοι εισέβαλαν σε αίθουσα συναυλιών έξω από τη Μόσχα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 144 ανθρώπους.

Οι μαχητές του Ισλαμικού Κράτους ανέλαβαν την ευθύνη και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είχαν πληροφορίες ότι υπεύθυνο για τις επιθέσεις ήταν το αφγανικό παρακλάδι του δικτύου, το Ισλαμικό Κράτος Χορασάν. Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι ερευνά επίσης ουκρανική εμπλοκή, κάτι που το Κίεβο και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απορρίψει κατηγορηματικά.

Οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία στο Αφγανιστάν το 2021 μετά την αποχώρηση των ξένων δυνάμεων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, αλλά μέχρι τώρα η Ρωσία τους συμπεριελάμβανε σε έναν κατάλογο οργανώσεων που χαρακτηρίζει τρομοκρατικές.

Πηγή: skai.gr

