Γάζα: Νέα συμφωνία για τους ομήρους και κατάπαυση του πυρός κατέθεσε το Ισραήλ στη Χαμάς

Μια νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων κατέθεσε η αντιπροσωπεία του Ισραήλ όπως αναφέρει η Haaretz, επικαλούμενη τη Μοσάντ

Το Reuters με τη σειρά του επιβεβαιώνει την πληροφορία λέγοντας ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παρουσίασε μια νέα πρόταση εκεχειρίας στη Γάζα.

Η αντιπροσωπία βρίσκεται στο Κάιρο όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και αναμένεται να επιστρέψει πίσω στο Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.