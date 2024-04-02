Λογαριασμός
Γάζα: Νέα συμφωνία για τους ομήρους και κατάπαυση του πυρός κατέθεσε το Ισραήλ στη Χαμάς

Η αντιπροσωπία του Ισραήλ βρίσκεται στο Κάιρο και αναμένεται να επιστρέψει πίσω σήμερα

Γάζα

Μια νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων κατέθεσε η αντιπροσωπεία του Ισραήλ όπως αναφέρει η Haaretz, επικαλούμενη τη Μοσάντ 

Το Reuters με τη σειρά του επιβεβαιώνει την πληροφορία λέγοντας ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παρουσίασε μια νέα πρόταση εκεχειρίας στη Γάζα.

Η αντιπροσωπία βρίσκεται στο Κάιρο όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και αναμένεται να επιστρέψει πίσω στο Ισραήλ. 

