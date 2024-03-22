Ο επικεφαλής των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων Γενικός Επιθεωρητής Κάρστεν Μπρόιερ ζήτησε να αναπτύξει γρήγορα η χώρα του μια πυραυλική άμυνα για να αντιμετωπίσει εν δυνάμει απειλές από τη Ρωσία.

«Έχουμε πέντε με οκτώ χρόνια. Μέσα σ' αυτή την περίοδο πρέπει να εγκαταστήσουμε ένα σύστημα πυραυλικής άμυνας. Δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή», δήλωσε σήμερα ο στρατηγός Μπρόιερ στις εφημερίδες του ομίλου μέσων ενημέρωσης Funke Mediengruppe.

«Πιστεύουμε πως η Ρωσία θα είναι ικανή να διεξαγάγει πόλεμο εναντίον κρατών του ΝΑΤΟ μέσα σ' ένα χρονικό διάστημα πέντε έως οκτώ ετών. Μέχρι τότε, εμείς στη Γερμανία πρέπει επίσης να είμαστε σε θέση να αποκρούσουμε μια τέτοια επίθεση», τόνισε.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν κρύβει τις προθέσεις του έναντι της Δύσης, δήλωσε ο στρατηγός Μπρόιερ, προσθέτοντας ωστόσο πως μια επίθεση σε δυτική χώρα είναι αυτή τη στιγμή το χειρότερο από τα σενάρια.

Εντούτοις θα μπορούσε να συμβεί «σε όλο το φάσμα - από κυβερνοεπιθέσεις μέχρι μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους».

Ο ίδιος απέρριψε δηλώσεις στη Γερμανία αξιωματούχων που ζητούν να επιτραπεί να παγώσει η σύγκρουση στην Ουκρανία. «Το πάγωμα ενός πολέμου προϋποθέτει να γίνει αυτό αποδεκτό και από τις δύο πλευρές. Δεν υπάρχει παγωμένη σύγκρουση στον κόσμο που να μην έχει αναζωπυρωθεί», δήλωσε ο Μπρόιερ. «Η τρέχουσα στρατιωτική κατάσταση στην Ουκρανία κάνει το πάγωμα του πολέμου να φαίνεται ούτε δυνατό ούτε επιθυμητό».

Ο αρχηγός των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων αντέδρασε με τις δηλώσεις αυτές σε σχόλια που είχαν γίνει νωρίτερα αυτό το μήνα στο κοινοβούλιο από τον Ρολφ Μούτσενιχ, τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών του καγκελαρίου Όλαφ Σολτς.

«Δεν είναι άραγε καιρός να μιλήσουμε, όχι μόνο για το πώς να διεξάγουμε έναν πόλεμο, αλλά και για να σκεφτούμε πώς θα παγώσουμε έναν πόλεμο και θα τον τερματίσουμε αργότερα;», είχε δηλώσει ο Μούτσενιχ.

Ο ίδιος δήλωσε στη συνέχεια πως η αντιπολίτευση χρησιμοποίησε αποσπασματικά τη δήλωσή του και εξέφρασε την αταλάντευτη υποστήριξή του στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των συνόρων προ του 2014.

Η γερμανική κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα ειδικό ταμείο ύψους 100 δισεκ. ευρώ για την αναβάθμιση της Bundeswehr, των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων.

Σύμφωνα με τον στρατηγό Μπρόιερ, έχει πλέον διατεθεί το 80% των κεφαλαίων και η διάθεσή τους θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς, αλλά με ενδεχόμενες καθυστερήσεις στις προμήθειες.

«Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού έχει παραγγελθεί, όμως δεν έχει φθάσει ακόμα στα στρατεύματα στην έκταση που θα ήθελα», δήλωσε ο Μπρόιερ, ο οποίος θεωρεί πως αυτά τα 100 δισεκ. ευρώ αποτελούν «αρχική χρηματοδότηση».

«Πρέπει να σταθεροποιήσουμε την αμυντική δαπάνη. Ο αμυντικός προϋόλογισμός πρέπει να παραμείνει μακροπρόθεσμα στο 2% της οικονομικής παραγωγής», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

