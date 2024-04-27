Τρία άτομα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης οπαδών που διαφεύγουν τη σύλληψη, σύμφωνα πληροφορίες του ΣΚΑΪ, βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τις διωκτικές και ανακριτικές αρχές, ώστε να παραδοθούν.

Οι επαφές γίνονται μέσω συνηγόρων, ενώ όπως είπε ο αστυνομικός ρεπόρτερ Γιάννης Σουλιώτης στο βραδινό δελτίο ειδήσεων, εκτιμάται ότι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, θα παρουσιαστούν στον ανακριτή οικειοθελώς.

Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, η εγκληματική οργάνωση έχει 9 ηγετικά μέλη εκ των οποίων μέχρι στιγμής διαφεύγουν τη σύλληψη οι εν λόγω τρεις.

Πρόκειται για έναν 41χρονο από τον Κορυδαλλό ο οποίος όπως όλα τα μέλη, φέρει διαπίστευση για τους αγωνιστικούς χώρους και έχει έμμισθη σχέση με τον δήμο Κορυδαλλού.

Ο δεύτερος είναι 31 ετών με το κωδικό, όνομα «Σάρκ» ο οποίος φέρεται να ήταν στα επεισόδια στου Ρέντη και η αστυνομία του αποδίδει το ρόλο του φυσικού αυτουργού.

Ο τρίτος είναι 36 ετών από τη Ρουμανία.

Αυτό που ερευνάται από την αστυνομία είναι πώς οι τρεις κατόρθωσαν να διαφύγουν.

Να σημειωθεί ότι ακόμα δεν έχουν εκδοθεί εντάλματα και για το λόγο αυτό πιθανολογείται ότι σύντομα θα παραδοθούν ή ακόμα ότι εμπίπτουν στην κατηγορία των ανθρώπων που διαπραγματεύονται.

Εχθές κατά τις απολογίες τους, προφυλακίστηκαν συνολικά 7 άτομα, από τους 31έναν κατηγορούμενος οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Οι υπόλοιποι 24 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι οποίοι είναι: Εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, απαγόρευση παρακολούθησης αθλητικών εκδηλώσεων οποιασδήποτε ομάδας και απαγόρευση συμμετοχής σε δραστηριότητες αθλητικών συνδέσμων.

Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στις βαριές αξιόποινες πράξεις που τους αποδίδονται.

Το πρωί στα δικαστήρια θα μεταφερθούν για τις απολογίες τους οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι στην υπόθεση.

Μεταξύ των ατόμων που προφυλακίστηκαν εχθές είναι όπως έγινε γνωστό, ένας 33χρονος, ο οποίος φέρεται να αρνείται την κατηγορία πως εμπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο στην δολοφονική επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίζεται, προσκομίζοντας και βιντεοληπτικό υλικό, πως την ώρα των επεισοδίων στην περιοχή, ο ίδιος ήταν και παρέμεινε στην κερκίδα φωνάζοντας συνθήματα. Για «εμψυχώσουμε την αγαπημένη μας ομάδα» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε υπόμνημα που παρέδωσε στον δικαστικό λειτουργό. Στο υπόμνημα αναφέρει μεταξύ άλλων, πως «εμένα η διωκτική αρχή δεν με συγκαταλέγει στους φερόμενους ηθικούς αυτουργούς.Οι αστυνομικές Αρχές μέχρι και τις 26.02.2024 δεν με συγκαταλέγουν ουχί μόνον ως ηθικό αυτουργό ή φυσικό αυτουργό αλλά ούτε και ως άτομο που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του σχεδίου». Ο ίδιος απαντά επίσης και στην αναφορά της δικογραφίας ότι αποθήκευσε υλικά της κερκίδας, λέγοντας πως πράγματι με όχημα που είχε νοικιάσει, διότι το δικό του είχε πρόβλημα, είχε πάει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» το απόγευμα της 7ης Δεκεμβρίου, πριν τον αγώνα στο Ρέντη, πήρες τα "πανιά - λάβαρα", όπως αναφέρει, τα τοποθέτησε στο αυτοκίνητό του αλλά δεν έδωσε καμία "οδηγία" για πρόκληση επεισοδίων.

Νωρίτερα, είχε αποφασιστεί η προφυλάκιση, δύο ακόμη ατόμων, ενός μάνατζερ τράπερ και ενός ακόμη ατόμου, γνωστού με το προσωνύμιο «Κοκός».

Ο μάνατζερ τράπερ, στη δικογραφία περιγράφεται ως ένας εκ των πέντε ηγετικών στελεχών της εγκληματικής ομάδας οπαδών που σύμφωνα με τις αρχές έχουν ευθύνη για όσα έγιναν στο Ρέντη τη νύχτα που χτυπήθηκε θανάσιμα ο αστυνομικός. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αρνείται όσα του αποδίδονται, πλην όμως Ανακριτής και Εισαγγελέας έκριναν πως πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή.

Ο 31χρονος με το προσωνύμιο «Κοκός», ένα από τα ηγετικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με την αστυνομία, πήρε πρώτος από όλους τον δρόμο της φυλακής, μετά από σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ενώ φέρεται να προσπάθησε να δώσει τέλος στη ζωή του.

Εκτός από τα επεισόδια, εμπλέκεται και σε τουλάχιστον τέσσερις επιθέσεις με ρατσιστικά κίνητρα, στη μια μάλιστα είχε μαχαιρώσει έναν αλλοδαπό στη Μεταμόρφωση.

Ο ΣΚΑΪ παρουσιάζει νέα βίντεο από τη μοιραία βραδιά στου Ρέντη όπου δολοφονήθηκε ο Γιώργος Λιγγερίδης. Σε ένα από αυτά καταγράφεται η σφοδρή επίθεση που δέχθηκαν οι αστυνομικοί από τους χούλιγκαν (19:50 ώρα στο βίντεο). Σε ένα άλλο, αποτυπώνεται η στιγμή που στο σημείο φτάνει ασθενοφόρο για να παραλάβει τον άτυχο αστυνομικό και δέχεται επίσης επίθεση με μολότοφ (19:51 ώρα στο βίντεο).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.