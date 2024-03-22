Κατατέθηκε η πρόταση της Κομισιόν για επιβολή δασμών στα σιτηρά από Ρωσία και Λευκορωσία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα την επιβολή απαγορευτικών τελωνειακών δασμών στις εισαγωγές στην ΕΕ σιτηρών και άλλων αγροτικών προϊόντων από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Η επιβολή τελωνειακών δασμών αφορούν δημητριακά, ελαιούχους σπόρους και παράγωγα προϊόντα σιτηρών από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, συμπεριλαμβανομένου του σιταριού, του καλαμποκιού και του ηλιέλαιου.

«Αυτό το μέτρο δεν θα επηρεάσει τη διαμετακόμιση ρωσικών και λευκορωσικών προϊόντων σιτηρών σε τρίτες χώρες», τόνισε ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Βλάντις Ντομπρόβσκις.

Η απόφαση αυτή ελήφθη για να αποτρέψει τη Ρωσία από το να χρησιμοποιεί τα έσοδα από τις εξαγωγές στην ΕΕ - τόσο των ρωσικών όσο και των παράνομα οικειοποιημένων ουκρανικών προϊόντων σιτηρών - για να χρηματοδοτήσει τον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Καθώς η Ρωσία εξήγαγε στην ΕΕ τέτοια προϊόντα αξίας περίπου 1,3 δισεκατομμυρίου ευρώ το 2023, αυτοί οι δασμοί της ΕΕ θα κόψουν μια άλλη σημαντική πηγή κέρδους για τη ρωσική οικονομία και, κατ' επέκταση, τη ρωσική πολεμική μηχανή.

Με τη συμπερίληψη της Λευκορωσίας στο μέτρο αυτό, η ΕΕ θα εμποδίσει τη Ρωσία να χρησιμοποιήσει τη Λευκορωσία για να παρακάμψει τους νέους δασμούς και να διοχετεύσει τα προϊόντα της στην αγορά της ΕΕ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Προτείνουμε την επιβολή δασμών σε αυτές τις ρωσικές εισαγωγές για να μετριαστεί ο αυξανόμενος κίνδυνος για τις αγορές μας και τους αγρότες μας. Θα μειώσουν την ικανότητα της Ρωσίας να εκμεταλλευτεί την ΕΕ προς όφελος της πολεμικής της μηχανής Και διατηρούμε τη δέσμευσή μας για τη διατήρηση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας, ειδικά για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Επιτυγχάνουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της στήριξης της οικονομίας μας και των αγροτικών κοινοτήτων. Ταυτόχρονα, διατηρούμε την αδιάκοπη υποστήριξή μας προς την Ουκρανία».

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ντομπρόβσκις δήλωσε: «Η σημερινή πρόταση είναι ένα απαραίτητο βήμα: τα ρωσικά και τα λευκορωσικά σιτηρά και προϊόντα που σχετίζονται με σιτηρά μπόρεσαν μέχρι τώρα να εισέλθουν στην αγορά της ΕΕ με χαμηλούς ή καθόλου δασμούς και είδαμε αυτές τις εισαγωγές να αυξάνονται σημαντικά το 2023. Οι προτεινόμενοι απαγορευτικοί δασμοί θα κάνουν τις εισαγωγές αυτών των προϊόντων να είναι εμπορικά μη βιώσιμες, αποτρέποντας επίσης πιθανές μελλοντικές αυξήσεις που θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν την αγορά τροφίμων της ΕΕ. Θα βοηθήσει επίσης να σταματήσει η ρωσική πρακτική της παράνομης εξαγωγής κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών στην ΕΕ.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.