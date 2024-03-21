Η Γερμανία θα αποκτήσει άλλα 4 συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot

Το γερμανικό κοινοβούλιο άναψε πράσινο φως στην αγορά τεσσάρων νέων συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ, για την πολεμική αεροπορία, έναντι τιμήματος 1,3 δισεκ. ευρώ.

Κατόπιν εισήγησης της επιτροπής άμυνας, η επιτροπή προϋπολογισμού της Μπούντεσταγκ έδωσε χθες Τετάρτη την έγκρισή της για την προμήθεια της Λουφτβάφε, σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο.

Η γερμανική πολεμική αεροπορία παρέδωσε δύο συστήματα Patriot στην Ουκρανία. Απομένουν 10 για δική της χρήση.

Τα συστήματα αυτά, που θεωρούνται από τα πιο προηγμένα στον κόσμο, μπορούν να καταρρίπτουν εχθρικά αεροσκάφη, βαλλιστικούς πυραύλους ή πυραύλους κρουζ σε απόσταση ως και 100 χιλιομέτρων και σε υψόμετρο ως και 30 χιλιομέτρων, ανάλογα με τα πυρομαχικά που χρησιμοποιούνται.

