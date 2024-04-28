Μεγάλη νίκη πραγματοποίησαν οι δύο σπουδαίες Ελληνίδες αθλήτριες Χριστίνα Μπούρμπου και Ευαγγελία Αναστασιάδου στον τελικό της δικώπου κατά τον οποίο και κατέκτησαν τη δεύτερη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας που διεξάγεται στο Ζέγκεντ.

Η Χριστίνα Μπούρμπου και η Ευαγγελία Αναστασιάδου κατέκτησαν το πρώτο τους μετάλλιο ως πλήρωμα σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών/γυναικών.

Οι δύο Ελληνίδες τερμάτισαν στη δεύτερη θέση στον μεγάλο τελικό της δικώπου με χρόνο 08:00.87. Μπροστά τους βρέθηκε μόνο το πολύ δυνατό πλήρωμα της Ρουμανίας με τις Ιοάνα Βριντσεάνου και Ροξάνα Ανγκέλ (07:52.05). Κάπως έτσι, θα φέρουν πίσω στην πατρίδα το ασημένιο μετάλλιο.

