Κατηγορίες για «δράση πράκτορα ξένων μυστικών υπηρεσιών» απήγγειλε στον επαγγελματία στρατιώτη των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων Τόμας Χ. η ομοσπονδιακή εισαγγελία, σύμφωνα με ανακοίνωσή της. Ο στρατιώτης φέρεται να δρούσε για λογαριασμό των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή εισαγγελία, ο Τόμας Χ., ο οποίος συνελήφθη τον περασμένο Αύγουστο στο Κόμπλεντς και έκτοτε βρίσκεται υπό κράτηση, παρέδιδε στις ρωσικές υπηρεσίες πληροφορίες από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εξοπλισμού, Τεχνολογίας Πληροφορικής και Χρήσης της Bundeswehr (BAAINBw), στην οποία εργαζόταν. Η Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων με υλικά και όπλα και για την ανάπτυξη, την δοκιμή και την προμήθεια στρατιωτικής τεχνολογίας.

Από τον Μάιο του 2023, ο Τόμας Χ. φέρεται να έχει προσφέρει με δική του πρωτοβουλία πολλές φορές συνεργασία στο Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στη Βόννη και στη Ρωσική Πρεσβεία στο Βερολίνο. «Σε μία περίπτωση, μετέδωσε πληροφορίες που είχε λάβει κατά τη διάρκεια των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων, με σκοπό να τις προωθήσει σε ρωσική υπηρεσία πληροφοριών», αναφέρεται από την εισαγγελία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

